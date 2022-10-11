Superjob: Омск и Волгоград назвали худшими городами для карьеры

Самыми привлекательными городами для создания карьеры по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург. Жители этих городов в 66% и 56% случаев хотят остаться работать здесь. При этом оценка карьерной привлекательности городов также заметно снизилась. В частности, доля москвичей, имеющих соответствующее мнение о работе в столице, с 2018 г. снизилась на 8 п.п. и вернулась к значению 2014 г. Доля жителей Санкт-Петербурга, которые хотели бы продолжить строить карьеру в своем городе, упала по отношению к восьмилетнему показателю на 12 п. п. — с 68% до 56%.