Superjob: Омск и Волгоград назвали худшими городами для карьеры
Больше 70% жителей Омска и Волгограда отметили, что не считают свой город лучшим для построения карьеры, следует из результатов опроса SuperJob. Исследование проводилось с 14 сентября по 5 октября в 37 городах с численностью населения свыше 500 000 человек. В нем приняли участие 20 500 человек, по 1500 — из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 — из других городов.
Всего 10% и 11% жителей Омска и Волгограда соответственно выразили готовность остаться в родном городе для построения карьеры. Аналогичной позиции придерживаются и жители Новокузнецка (11%), Астрахани (12%), Липецка и Саратова (по 13%). Оценки карьерных перспектив в Омске и Волгограде в течение последних трех лет являются одними из самых низких в сравнении с остальными городами.
Аналитики Superjob отмечают общую тенденцию к снижению привлекательности городов с точки зрения построения карьеры. В частности, после чемпионата мира по футболу в 2018 г., когда общероссийские настроения улучшились, а оценки карьерных перспектив почти во всех городах достигли пика, они начали снижаться с началом пандемии коронавируса. Отмечается, что сейчас оценки карьерных перспектив оказались ниже уровня 2014 г.
Самыми привлекательными городами для создания карьеры по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург. Жители этих городов в 66% и 56% случаев хотят остаться работать здесь. При этом оценка карьерной привлекательности городов также заметно снизилась. В частности, доля москвичей, имеющих соответствующее мнение о работе в столице, с 2018 г. снизилась на 8 п.п. и вернулась к значению 2014 г. Доля жителей Санкт-Петербурга, которые хотели бы продолжить строить карьеру в своем городе, упала по отношению к восьмилетнему показателю на 12 п. п. — с 68% до 56%.
Помимо этого, в топ-5 самых привлекательных городов России также вошли Казань (43%), Тюмень (42%) и Екатеринбург (41%).
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса