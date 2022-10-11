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Superjob: Омск и Волгоград назвали худшими городами для карьеры

Ведомости

Больше 70% жителей Омска и Волгограда отметили, что не считают свой город лучшим для построения карьеры, следует из результатов опроса SuperJob. Исследование проводилось с 14 сентября по 5 октября в 37 городах с численностью населения свыше 500 000 человек. В нем приняли участие 20 500 человек, по 1500 — из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 — из других городов.

Всего 10% и 11% жителей Омска и Волгограда соответственно выразили готовность остаться в родном городе для построения карьеры. Аналогичной позиции придерживаются и жители Новокузнецка (11%), Астрахани (12%), Липецка и Саратова (по 13%). Оценки карьерных перспектив в Омске и Волгограде в течение последних трех лет являются одними из самых низких в сравнении с остальными городами.

Аналитики Superjob отмечают общую тенденцию к снижению привлекательности городов с точки зрения построения карьеры. В частности, после чемпионата мира по футболу в 2018 г., когда общероссийские настроения улучшились, а оценки карьерных перспектив почти во всех городах достигли пика, они начали снижаться с началом пандемии коронавируса. Отмечается, что сейчас оценки карьерных перспектив оказались ниже уровня 2014 г.

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Самыми привлекательными городами для создания карьеры по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург. Жители этих городов в 66% и 56% случаев хотят остаться работать здесь. При этом оценка карьерной привлекательности городов также заметно снизилась. В частности, доля москвичей, имеющих соответствующее мнение о работе в столице, с 2018 г. снизилась на 8 п.п. и вернулась к значению 2014 г. Доля жителей Санкт-Петербурга, которые хотели бы продолжить строить карьеру в своем городе, упала по отношению к восьмилетнему показателю на 12 п. п. — с 68% до 56%.

Помимо этого, в топ-5 самых привлекательных городов России также вошли Казань (43%), Тюмень (42%) и Екатеринбург (41%). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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