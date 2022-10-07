Skillbox: своим текущим местом работы довольны лишь 5% россиян
Лишь 5% россиян удовлетворены своим текущим местом работы и не намерены покидать его в ближайшие пять лет, выяснили авторы исследования, проведенного совместно образовательной платформой Skillbox и онлайн-сервисом подбора психотерапевтов «Мета».
«Только 5% опрошенных устраивает их текущее место работы – они не планируют его менять в ближайшие пять лет», – говорится в пресс-релизе.
Остальные опрошенные намерены сменить компанию, чтобы уйти в смежную отрасль и продолжить карьеру уже там (38%), перейти на другую должность (33%), кардинально сменить профессию (12%) либо же начать собственный бизнес (12%).
Главным препятствием для смены карьерного трека большинство респондентов назвали нехватку компетенций и практических навыков (47%), предшествующее выгорание (14%), а также отсутствие точек роста в текущей компании (13%).
Основным стимулом в работе для большинства (77%) россиян остается зарплата: он наиболее актуален для сотрудников, работающих в компании до пяти лет, для тех же, кто проработал дольше, она отходит на второй план. 30% опрошенных готовы мириться с рутинными задачами, а 23% – с регулярными переработками в случае если зарплата их устраивает.
В опросе приняли участие 24 000 человек, 80% из них — женщины, основной возраст – 30-35 лет.
Ранее в сентябре ВЦИОМ провел опрос, показавший, что 38% россиян оказались удовлетворены своим рабочим местом. При этом мужчины, пришли к выводу авторы исследования, чаще довольны своим местом работы, чем женщины (42%, у женщин – 33%).
Исследование же, проведенное в августе порталом поиска работы и подбора персонала hh.ru и онлайн-университетом Skypro, показало, что хотя бы раз за последние полгода думали о смене профессии 85% работников. Желающих переквалифицироваться сейчас на 34 п. п. больше, чем в конце 2020 г. Тогда, по данным hh.ru, профессию хотели сменить 51% респондентов. Каждый четвертый респондент (27%), сообщивший о желании сменить работу, задумывается о смене профессии при получении зарплаты, выяснили авторы исследования.
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