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Карьера

Skillbox: своим текущим местом работы довольны лишь 5% россиян

Ведомости

Лишь 5% россиян удовлетворены своим текущим местом работы и не намерены покидать его в ближайшие пять лет, выяснили авторы исследования, проведенного совместно образовательной платформой Skillbox и онлайн-сервисом подбора психотерапевтов «Мета».

«Только 5% опрошенных устраивает их текущее место работы – они не планируют его менять в ближайшие пять лет», – говорится в пресс-релизе.

Остальные опрошенные намерены сменить компанию, чтобы уйти в смежную отрасль и продолжить карьеру уже там (38%), перейти на другую должность (33%), кардинально сменить профессию (12%) либо же начать собственный бизнес (12%).

Главным препятствием для смены карьерного трека большинство респондентов назвали нехватку компетенций и практических навыков (47%), предшествующее выгорание (14%), а также отсутствие точек роста в текущей компании (13%).

Основным стимулом в работе для большинства (77%) россиян остается зарплата: он наиболее актуален для сотрудников, работающих в компании до пяти лет, для тех же, кто проработал дольше, она отходит на второй план. 30% опрошенных готовы мириться с рутинными задачами, а 23% – с регулярными переработками в случае если зарплата их устраивает.

В опросе приняли участие 24 000 человек, 80% из них — женщины, основной возраст – 30-35 лет.

Ранее в сентябре ВЦИОМ провел опрос, показавший, что 38% россиян оказались удовлетворены своим рабочим местом. При этом мужчины, пришли к выводу авторы исследования, чаще довольны своим местом работы, чем женщины (42%, у женщин – 33%).

Исследование же, проведенное в августе порталом поиска работы и подбора персонала hh.ru и онлайн-университетом Skypro, показало, что хотя бы раз за последние полгода думали о смене профессии 85% работников. Желающих переквалифицироваться сейчас на 34 п. п. больше, чем в конце 2020 г. Тогда, по данным hh.ru, профессию хотели сменить 51% респондентов. Каждый четвертый респондент (27%), сообщивший о желании сменить работу, задумывается о смене профессии при получении зарплаты, выяснили авторы исследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных