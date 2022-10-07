Skillbox: своим текущим местом работы довольны лишь 5% россиян

Исследование же, проведенное в августе порталом поиска работы и подбора персонала hh.ru и онлайн-университетом Skypro, показало, что хотя бы раз за последние полгода думали о смене профессии 85% работников. Желающих переквалифицироваться сейчас на 34 п. п. больше, чем в конце 2020 г. Тогда, по данным hh.ru, профессию хотели сменить 51% респондентов. Каждый четвертый респондент (27%), сообщивший о желании сменить работу, задумывается о смене профессии при получении зарплаты, выяснили авторы исследования.