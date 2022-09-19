Почти 40% россиян удовлетворены своей работой
Своим рабочим местом довольны больше, чем несколько лет назад, 38% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Опрос проходил по телефону, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
Наибольшую лояльность по отношению к нынешней работе и работодателю проявляют мужчины (42%, у женщин – 33%), а также молодежь 18-24 лет (54%). Еще 42% респондентов отметили, что их отношение не изменилось, а 17% опрошенных стали относиться к своей работе хуже.
В самом ВЦИОМе связывают эти данные с тем, что на фоне тревожности из-за спецоперации на Украине и санкциями россияне включают адаптационные механизмы.
«Работающие лояльнее относятся к своей текущей работе и работодателю. Молодежь, только оправившись от первого крупнейшего ментального кризиса, связанного с пандемией, попав под серьезнейшее информационно-психологического давление, констатирует снижение горизонта планирования и в результате учится и работает больше», – рассказал гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.
Большинство (53%) опрошенных также рассказали, что в последние несколько лет стали работать больше, тридцать лет назад этот показатель составлял 39%. Треть россиян изменений в их рабочем распорядке не заметила, а еще 13% работать стали меньше.
ВЦИОМ также зафиксировал и увеличение свободного времени у россиян: в 1992 г. почти половина респондентов жаловалась на его нехватку, сейчас – лишь 32% опрошенных.
При этом исследование, проведенное в августе порталом поиска работы и подбора персонала hh.ru и онлайн-университетом Skypro, показало, что хотя бы раз за последние полгода думали о смене профессии 85% работников. Желающих переквалифицироваться сейчас на 34 п. п. больше, чем в конце 2020 г. Тогда, по данным hh.ru, профессию хотели сменить 51% респондентов. Каждый четвертый респондент (27%), сообщивший о желании сменить работу, задумывается о смене профессии при получении зарплаты, выяснили авторы исследования.
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