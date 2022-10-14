ФОМ: доля россиян с тревожным настроением снизилась до 67%
67% россиян отметили, что в течение этой недели среди их окружения преобладало тревожное настроение, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен с 30 сентября по 2 октября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.
На прошлой неделе этот показатель находился на уровне 70%, неделей ранее, после объявления частичной мобилизации в России, он резко вырос почти в два раза, с 35% до 69%. Доля респондентов, в окружении которых преобладает спокойное настроение, за эту неделю увеличилось с 26% до 28%.
Помимо этого, за прошедшие две недели увеличился и показатель «протестного потенциала» населения России. В частности, доля людей, которые считают, что в ближайшие два месяца в случае митингов или акций протеста в них приняло участие бы много людей, выросло с 16% до 24%. Доля людей, которые имеют противоположное мнение (в митингах примут участие немного людей), снизилась с 52% до 45%. Затруднились ответить почти четверть опрошенных (24%). При этом доля россиян, которые готовы сами выйти на протесты, не изменилась — 16%.
Согласно данным опроса ФОМ, интерес к новостям о частичной мобилизации за две недели упал почти в 2,5 раза — с 47% до 19%. Наиболее популярной темой стала вновь спецоперация России, интерес к ней выразили 33% опрошенных. Число людей, интересовавшихся новостями о референдумах на новых российских территориях, сократилось в четыре раза — с 20% до 5%. Ситуацией вокруг Крымского моста интересовался каждый шестой опрошенный (16%).
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, в результате которого обрушились два пролета автомобильной части моста, и загорелись семь топливных цистерн грузового поезда. Четыре человека погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме.
12 октября ФСБ сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По данным ведомства, установлены 12 соучастников подготовки теракта, задержаны восемь человек.
Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. «Сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы и исполнители и заказчики которого — спецслужбы Украины», — заявил президент РФ.
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