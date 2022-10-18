Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле железнодорожной станции
В одном из районов Белгородской области территорию железнодорожной станции обстреляли снарядами, движение поездов на этом участке временно остановлено, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. <...> Повреждена контактная сеть ж/д путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия», — сказано в сообщении.
Гладков также рассказал, что в результате произошедшего пострадал один мужчина — он получил «осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей». Ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 7 октября — действие режима продлится до 22 октября.
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