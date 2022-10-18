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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле железнодорожной станции

Ведомости

В одном из районов Белгородской области территорию железнодорожной станции обстреляли снарядами, движение поездов на этом участке временно остановлено, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

«Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. <...> Повреждена контактная сеть ж/д путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия», — сказано в сообщении.

Гладков также рассказал, что в результате произошедшего пострадал один мужчина — он получил «осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей». Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. 

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С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 7 октября — действие режима продлится до 22 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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