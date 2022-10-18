В МВД Казахстана сообщили о снижении числа въезжающих россиян
Число пересекающих Казахстана россиян вернулось к привычным показателям, а число выезжающих из республики жителей России превышает число въезжающих. Об этом рассказал министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов, передает Tengri News.
«Мы вернулись к той же ситуации, что и раньше, теперь количество граждан, прибывающих из России, меньше, чем количество выезжающих. Ежедневно прибывает 8000-9000 граждан, выезжает 10 000 — 11 000 граждан», – сказал он.
После объявления 21 сентября частичной мобилизации россияне стали массово искать способы уехать из страны. Так, на сайтах агрегаторов билетов и авиаперевозчиков закончились билеты в безвизовые страны, а на сухопутных границах образовались пробки. В Казахстан после объявления частичной мобилизации в РФ, сообщали в МВД страны 4 октября, въехали около 200 000 россиян, порядка 147 000 человек впоследствии выехали из республики.
14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. Накануне, 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса