Газета
Общество

В МВД Казахстана сообщили о снижении числа въезжающих россиян

Ведомости

Число пересекающих Казахстана россиян вернулось к привычным показателям, а число выезжающих из республики жителей России превышает число въезжающих. Об этом рассказал министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов, передает Tengri News.

«Мы вернулись к той же ситуации, что и раньше, теперь количество граждан, прибывающих из России, меньше, чем количество выезжающих. Ежедневно прибывает 8000-9000 граждан, выезжает 10 000 — 11 000 граждан», – сказал он.

Ранее по теме: Президент Грузии не исключила пересмотра безвизового режима с Россией

После объявления 21 сентября частичной мобилизации россияне стали массово искать способы уехать из страны. Так, на сайтах агрегаторов билетов и авиаперевозчиков закончились билеты в безвизовые страны, а на сухопутных границах образовались пробки. В Казахстан после объявления частичной мобилизации в РФ, сообщали в МВД страны 4 октября, въехали около 200 000 россиян, порядка 147 000 человек впоследствии выехали из республики.

14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. Накануне, 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных