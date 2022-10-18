В МВД Казахстана сообщили о снижении числа въезжающих россиян

После объявления 21 сентября частичной мобилизации россияне стали массово искать способы уехать из страны. Так, на сайтах агрегаторов билетов и авиаперевозчиков закончились билеты в безвизовые страны, а на сухопутных границах образовались пробки. В Казахстан после объявления частичной мобилизации в РФ, сообщали в МВД страны 4 октября, въехали около 200 000 россиян, порядка 147 000 человек впоследствии выехали из республики.