Суд обязал СМИ удалить порочащую информацию о Дерипаске
Зеленоградский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его соратникам и трем СМИ, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Иск удовлетворен частично: размещенная информация признана порочащей честь и достоинство гражданина, ответчиков суд обязал удалить размещенную информацию, а также судом взыскана неустойка за каждый день неисполнения решения суда в заявленном истцом размере», – рассказали там.
В августе Дерипаска подал иск к Навальному, его ряду его соратников и изданий. Как отметил «Интерфаксу» адвокат Дерипаски Алексей Мельников, поводом для обращения в суд стало «расследование Навального о Дерипаске и министре иностранных дел Сергее Лаврове, в котором были опубликованы ложные сведения, которые были распространены иностранными СМИ». В иске не было материальных требований к ответчикам, однако суд назначил ответчикам судебную неустойку в размере 50 000 руб. за каждый день неисполнения решения, пояснил адвокат.
В 2020 г. Дерипаска уже подавал иск к Навальному из-за того, что осенью 2019 г. тот распространял на своем YouTube-канале информацию о том, что компании Дерипаски якобы получают поддержку государственных банков на нерыночных условиях. Сторона Дерипаски требовала опубликовать опровержение и выплатить символическую компенсацию в 1 руб. В ноябре 2021 г. Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить из своего Youtube-канала два ролика о бизнесмене.
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