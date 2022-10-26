Суд обязал СМИ удалить порочащую информацию о Дерипаске

В августе Дерипаска подал иск к Навальному, его ряду его соратников и изданий. Как отметил «Интерфаксу» адвокат Дерипаски Алексей Мельников, поводом для обращения в суд стало «расследование Навального о Дерипаске и министре иностранных дел Сергее Лаврове, в котором были опубликованы ложные сведения, которые были распространены иностранными СМИ». В иске не было материальных требований к ответчикам, однако суд назначил ответчикам судебную неустойку в размере 50 000 руб. за каждый день неисполнения решения, пояснил адвокат.