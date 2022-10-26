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Общество

Суд обязал СМИ удалить порочащую информацию о Дерипаске

Ведомости

Зеленоградский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его соратникам и трем СМИ, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Иск удовлетворен частично: размещенная информация признана порочащей честь и достоинство гражданина, ответчиков суд обязал удалить размещенную информацию, а также судом взыскана неустойка за каждый день неисполнения решения суда в заявленном истцом размере», – рассказали там.

В августе Дерипаска подал иск к Навальному, его ряду его соратников и изданий. Как отметил «Интерфаксу» адвокат Дерипаски Алексей Мельников, поводом для обращения в суд стало «расследование Навального о Дерипаске и министре иностранных дел Сергее Лаврове, в котором были опубликованы ложные сведения, которые были распространены иностранными СМИ». В иске не было материальных требований к ответчикам, однако суд назначил ответчикам судебную неустойку в размере 50 000 руб. за каждый день неисполнения решения, пояснил адвокат.

В 2020 г. Дерипаска уже подавал иск к Навальному из-за того, что осенью 2019 г. тот распространял на своем YouTube-канале информацию о том, что компании Дерипаски якобы получают поддержку государственных банков на нерыночных условиях. Сторона Дерипаски требовала опубликовать опровержение и выплатить символическую компенсацию в 1 руб. В ноябре 2021 г. Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить из своего Youtube-канала два ролика о бизнесмене.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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