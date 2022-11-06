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Патриарх Кирилл предупредил об угрозах, грозящих России гибелью

Ведомости

Сегодня Россия сталкивается с такими опасностями, которые угрожают самому существованию страны, заявил 6 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Князь-Владимирском храме — главном храме Росгвардии в Балашихе.

«К сожалению, не у всех политиков хватает ума понять, откуда ветер дует и что стоит за этим желанием могущественных сил, пребывающих вне Руси, возбудить людей к междоусобной брани. За этим стоит только одно — ослабить Святую Русь. Когда я говорю так, я имею в виду и Россию, и Украину, и Беларусь. <...> Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности», — сказал патриарх.

Он указал на то, что особая ответственность лежит на тех в России, кто призван защищать рубежи отечества.

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«Возникает, конечно, и особая ответственность у тех, кому вручена эта ответственность в России, по защите рубежей Родины. Потому что целиться могут куда угодно, но бить будут в Россию — она есть сегодня некий "столп и утверждение истины"», — сказал патриарх.

В конце октября патриарх Кирилл заявил, что православную Русь хотят «стереть с лица земли». По его мнению, некоторые считают, что «пришло время покончить с Россией, потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека», который не укладывается в рамки той запрограммированной системы, что исключает Бога из жизни людей. Поэтому, говорит патриарх, Россия для многих является «бельмом в глазу».

Ранее патриарх прокомментировал закрытие на Западе христианских храмов. По его мнению, их передача мусульманам — не самый плохой вариант, хуже, когда храмы превращаются в казино или развлекательные центры. Сложившаяся ситуация говорит о глубоком упадке западной цивилизации, заявил предстоятель РПЦ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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