Патриарх Кирилл предупредил об угрозах, грозящих России гибелью

«К сожалению, не у всех политиков хватает ума понять, откуда ветер дует и что стоит за этим желанием могущественных сил, пребывающих вне Руси, возбудить людей к междоусобной брани. За этим стоит только одно — ослабить Святую Русь. Когда я говорю так, я имею в виду и Россию, и Украину, и Беларусь. <...> Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности», — сказал патриарх.