Патриарх Кирилл предупредил об угрозах, грозящих России гибелью
Сегодня Россия сталкивается с такими опасностями, которые угрожают самому существованию страны, заявил 6 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Князь-Владимирском храме — главном храме Росгвардии в Балашихе.
«К сожалению, не у всех политиков хватает ума понять, откуда ветер дует и что стоит за этим желанием могущественных сил, пребывающих вне Руси, возбудить людей к междоусобной брани. За этим стоит только одно — ослабить Святую Русь. Когда я говорю так, я имею в виду и Россию, и Украину, и Беларусь. <...> Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности», — сказал патриарх.
Он указал на то, что особая ответственность лежит на тех в России, кто призван защищать рубежи отечества.
«Возникает, конечно, и особая ответственность у тех, кому вручена эта ответственность в России, по защите рубежей Родины. Потому что целиться могут куда угодно, но бить будут в Россию — она есть сегодня некий "столп и утверждение истины"», — сказал патриарх.
В конце октября патриарх Кирилл заявил, что православную Русь хотят «стереть с лица земли». По его мнению, некоторые считают, что «пришло время покончить с Россией, потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека», который не укладывается в рамки той запрограммированной системы, что исключает Бога из жизни людей. Поэтому, говорит патриарх, Россия для многих является «бельмом в глазу».
Ранее патриарх прокомментировал закрытие на Западе христианских храмов. По его мнению, их передача мусульманам — не самый плохой вариант, хуже, когда храмы превращаются в казино или развлекательные центры. Сложившаяся ситуация говорит о глубоком упадке западной цивилизации, заявил предстоятель РПЦ.