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Патриарх Кирилл заявил, что православную Русь хотят «стереть с лица земли»

Ведомости

Многие пытаются «стереть с лица земли» православную Русь, происходящее сегодня — не просто очередная военная кампания, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По мнению патриарха, некоторые считают, что «пришло время покончить с Россией, потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека», который  не укладывается в рамки той запрограммированной системы, исключающей Бога из жизни людей. Поэтому говорит патриарх, Россия для многих является «бельмом в глазу». 

«Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную, но да не будет так», — сказал патриарх после литургии в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области (цитата по ТАСС).

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По словам предстоятеля РПЦ, сегодня в церкви совершаются особые молитвы за российского президента, властей и воинство страны, и за всех тех, от кого зависит исход той битвы, в которую российские граждане вступили не по своей воле. 

Ранее патриарх прокомментировал закрытие на Западе христианских храмов. По его мнению, их передача мусульманам — не самый плохой вариант, хуже, когда храмы превращаются в казино или развлекательные центры. Сложившаяся ситуация говорит о глубоком упадке западной цивилизации, заявил предстоятель РПЦ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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