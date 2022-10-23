Патриарх Кирилл заявил, что православную Русь хотят «стереть с лица земли»

По мнению патриарха, некоторые считают, что «пришло время покончить с Россией, потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека», который не укладывается в рамки той запрограммированной системы, исключающей Бога из жизни людей. Поэтому говорит патриарх, Россия для многих является «бельмом в глазу».