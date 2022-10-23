Патриарх Кирилл заявил, что православную Русь хотят «стереть с лица земли»
Многие пытаются «стереть с лица земли» православную Русь, происходящее сегодня — не просто очередная военная кампания, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По мнению патриарха, некоторые считают, что «пришло время покончить с Россией, потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека», который не укладывается в рамки той запрограммированной системы, исключающей Бога из жизни людей. Поэтому говорит патриарх, Россия для многих является «бельмом в глазу».
«Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную, но да не будет так», — сказал патриарх после литургии в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области (цитата по ТАСС).
По словам предстоятеля РПЦ, сегодня в церкви совершаются особые молитвы за российского президента, властей и воинство страны, и за всех тех, от кого зависит исход той битвы, в которую российские граждане вступили не по своей воле.
Ранее патриарх прокомментировал закрытие на Западе христианских храмов. По его мнению, их передача мусульманам — не самый плохой вариант, хуже, когда храмы превращаются в казино или развлекательные центры. Сложившаяся ситуация говорит о глубоком упадке западной цивилизации, заявил предстоятель РПЦ.