Патриарх Кирилл призвал богатых помогать нуждающимся
Обладание богатством становится оправданным, если такой человек способен отдать значительную часть своих средств другим людям — тем, кто нуждается и страдает, иначе это «путь в ад», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.
«Вот дай бог, чтобы наши богатые люди, родившиеся в православной стране, многие из которых так или иначе связаны с церковью, всегда помнили, что оправдание богатству здесь, на земле, выражается в том, что люди перестают тебе завидовать, люди перестают тебя видеть врагом, но и "в будущем веке" это богатство может обратиться во благо, если оно здесь служит благу других людей», — сказал патриарх (цитата по ТАСС).
Предстоятель Русской православной церкви также заявил, что если человек «из большого количества денег не может помочь другому — это путь в ад, и говорить тут не о чем». Он напомнил евангельское выражение Христа о том, что «трудно богатому войти в Царство Божие».
По мнению патриарха, неспособность богатого человека увидеть скорбь и помочь — это «путь в сторону от Бога, от Христа и его царства».
В 2018 г. предстоятель РПЦ заявил, что у находящегося в трудной жизненной ситуации человека есть два пути. «Один путь – это смириться с тем, что есть, но этот путь не приведет к хорошему результату. Есть другой путь – сказать себе: так не должно быть в моей жизни, я должен выйти из этого состояния. И здесь как раз то место, где вы можете принять такое решение», – сказал патриарх.
В РПЦ называли уровень жизни патриарха далеким от уровня очень богатого человека.