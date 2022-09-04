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Патриарх Кирилл призвал богатых помогать нуждающимся

Ведомости

Обладание богатством становится оправданным, если такой человек способен отдать значительную часть своих средств другим людям — тем, кто нуждается и страдает, иначе это «путь в ад», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

«Вот дай бог, чтобы наши богатые люди, родившиеся в православной стране, многие из которых так или иначе связаны с церковью, всегда помнили, что оправдание богатству здесь, на земле, выражается в том, что люди перестают тебе завидовать, люди перестают тебя видеть врагом, но и "в будущем веке" это богатство может обратиться во благо, если оно здесь служит благу других людей», — сказал патриарх (цитата по ТАСС).

Предстоятель Русской православной церкви также заявил, что если человек «из большого количества денег не может помочь другому — это путь в ад, и говорить тут не о чем». Он напомнил евангельское выражение Христа о том, что «трудно богатому войти в Царство Божие».

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По мнению патриарха, неспособность богатого человека увидеть скорбь и помочь — это «путь в сторону от Бога, от Христа и его царства».

В 2018 г. предстоятель РПЦ заявил, что у находящегося в трудной жизненной ситуации человека есть два пути. «Один путь – это смириться с тем, что есть, но этот путь не приведет к хорошему результату. Есть другой путь – сказать себе: так не должно быть в моей жизни, я должен выйти из этого состояния. И здесь как раз то место, где вы можете принять такое решение», – сказал патриарх.

В РПЦ называли уровень жизни патриарха далеким от уровня очень богатого человека.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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