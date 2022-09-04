Патриарх Кирилл призвал богатых помогать нуждающимся

В 2018 г. предстоятель РПЦ заявил, что у находящегося в трудной жизненной ситуации человека есть два пути. «Один путь – это смириться с тем, что есть, но этот путь не приведет к хорошему результату. Есть другой путь – сказать себе: так не должно быть в моей жизни, я должен выйти из этого состояния. И здесь как раз то место, где вы можете принять такое решение», – сказал патриарх.