Литва закрыла въезд для патриарха Кирилла

В своих проповедях патриарх Кирилл неоднократно затрагивал тему Украины. В частности, в начале марта он сказал, что жители России и Украины являются одним народом, который «враг рода человеческого» пытается разделить. Также он сообщал, что Россия никогда не нападала на чужие страны, а защищала государство в пределах своих рубежей.