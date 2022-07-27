Литва закрыла въезд для патриарха Кирилла
Правительство Литвы запретило въезжать на свою территорию предстоятелю Русской православной церкви патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на литовский МИД, передает ТАСС.
Согласно данным платформы 15min, патриарх Кирилл был включен в список нежелательных лиц еще 23 июня, однако об этом запрете стало известно только сегодня. Запрет на пересечение границы продлится вплоть до 23 июня 2027 г. Уточняется, что ограничение вводится в связи с поддержкой специальной военной операции на территории Украины.
В своих проповедях патриарх Кирилл неоднократно затрагивал тему Украины. В частности, в начале марта он сказал, что жители России и Украины являются одним народом, который «враг рода человеческого» пытается разделить. Также он сообщал, что Россия никогда не нападала на чужие страны, а защищала государство в пределах своих рубежей.
Патриарх Кирилл находится в санкционном списке Великобритании и Канады. В мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что патриарх Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета, однако в начале июня новый санкционный пакет был утвержден без включения в него патриарха из-за позиции Венгрии, которая опротестовала это решение.
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