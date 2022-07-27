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Литва закрыла въезд для патриарха Кирилла

Ведомости

Правительство Литвы запретило въезжать на свою территорию предстоятелю Русской православной церкви патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на литовский МИД, передает ТАСС. 

Согласно данным платформы 15min, патриарх Кирилл был включен в список нежелательных лиц еще 23 июня, однако об этом запрете стало известно только сегодня. Запрет на пересечение границы продлится вплоть до 23 июня 2027 г. Уточняется, что ограничение вводится в связи с поддержкой специальной военной операции на территории Украины. 

В своих проповедях патриарх Кирилл неоднократно затрагивал тему Украины. В частности, в начале марта он сказал, что жители России и Украины являются одним народом, который «враг рода человеческого» пытается разделить. Также он сообщал, что Россия никогда не нападала на чужие страны, а защищала государство в пределах своих рубежей.

Патриарх Кирилл находится в санкционном списке Великобритании и Канады. В мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что патриарх Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета, однако в начале июня новый санкционный пакет был утвержден без включения в него патриарха из-за позиции Венгрии, которая опротестовала это решение. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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