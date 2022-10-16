Патриарх Кирилл поддержал передачу закрытых на Западе храмов мусульманам

Предстоятель Русской православной церкви провел в Архангельске первую литургию после выздоровления от коронавируса. О заболевании патриарха стало известно 30 сентября. Ему был прописан постельный режим, а все запланированные с ним мероприятия отменили. 7 октября «РИА Новости» сообщило, что коронавирус проходит у патриарха в легкой форме, но он не сможет совершить запланированные на 8 и 9 октября визиты в Свято-Троицкую Сергиеву лавру и Донской ставропигиальный монастырь и возглавить богослужения в дни памяти преподобного Сергия Радонежского.