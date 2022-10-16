Патриарх Кирилл поддержал передачу закрытых на Западе храмов мусульманам
Передача закрытых на Западе христианских храмов мусульманам — не самый плохой вариант, хуже, когда храмы превращаются в казино или развлекательные центры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии и освящения кафедрального Михаило-Архангельского собора в Архангельске.
Патриарх отметил, что храмы передаются в лучшем случае мусульманам, «потому что мусульманская община растет, а люди благочестивые, и им нужно молиться», передает «РИА Новости».
«Очень часто христианские храмы продают или сдают в аренду мусульманам, и это не самое плохое: плохо, когда там устраивают казино, рестораны или центры увеселения», — сказал патриарх.
Закрытие храмов, считает патриарх, говорит о глубоком упадке западной цивилизации. По его словам, если такое происходит, значит, такая цивилизация нежизнеспособна. В проповеди патриарх также призвал помнить о великих духовных и исторических подвигах народа, стремиться к заботе друг о друге и солидарности, не упускать шанса молиться в храме, пишет агентство.
Предстоятель Русской православной церкви провел в Архангельске первую литургию после выздоровления от коронавируса. О заболевании патриарха стало известно 30 сентября. Ему был прописан постельный режим, а все запланированные с ним мероприятия отменили. 7 октября «РИА Новости» сообщило, что коронавирус проходит у патриарха в легкой форме, но он не сможет совершить запланированные на 8 и 9 октября визиты в Свято-Троицкую Сергиеву лавру и Донской ставропигиальный монастырь и возглавить богослужения в дни памяти преподобного Сергия Радонежского.