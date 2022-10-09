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В РПЦ опровергли информацию об ухудшении здоровья патриарха Кирилла

Ведомости

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг сообщения в ряде СМИ об ухудшении здоровья патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Якобы новости. Новый жанр такой. Все у патриарха хорошо, не дождетесь. Пользуйтесь только проверенными источниками информации», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

30 сентября стало известно о том, что у патриарха Кирилла диагностировали коронавирус, ему прописан постельный режим, а все запланированные с ним мероприятия отменены. 7 октября агентство «РИА Новости» сообщило, что коронавирус проходит у патриарха в легкой форме, но он не сможет совершить запланированные на 8 и 9 октября визиты в Свято-Троицкую Сергиеву лавру и Донской ставропигиальный монастырь и возглавить богослужения в дни памяти преподобного Сергия Радонежского.

В начале сентября патриарх Кирилл призвал богатых помогать нуждающимся. Предстоятель Русской православной церкви также заявил, что если человек «из большого количества денег не может помочь другому — это путь в ад, и говорить тут не о чем». Он напомнил евангельское выражение Христа о том, что «трудно богатому войти в Царство Божие».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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