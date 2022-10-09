В РПЦ опровергли информацию об ухудшении здоровья патриарха Кирилла
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг сообщения в ряде СМИ об ухудшении здоровья патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Якобы новости. Новый жанр такой. Все у патриарха хорошо, не дождетесь. Пользуйтесь только проверенными источниками информации», — написал Легойда в своем Telegram-канале.
30 сентября стало известно о том, что у патриарха Кирилла диагностировали коронавирус, ему прописан постельный режим, а все запланированные с ним мероприятия отменены. 7 октября агентство «РИА Новости» сообщило, что коронавирус проходит у патриарха в легкой форме, но он не сможет совершить запланированные на 8 и 9 октября визиты в Свято-Троицкую Сергиеву лавру и Донской ставропигиальный монастырь и возглавить богослужения в дни памяти преподобного Сергия Радонежского.
В начале сентября патриарх Кирилл призвал богатых помогать нуждающимся. Предстоятель Русской православной церкви также заявил, что если человек «из большого количества денег не может помочь другому — это путь в ад, и говорить тут не о чем». Он напомнил евангельское выражение Христа о том, что «трудно богатому войти в Царство Божие».