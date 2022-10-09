В РПЦ опровергли информацию об ухудшении здоровья патриарха Кирилла

30 сентября стало известно о том, что у патриарха Кирилла диагностировали коронавирус, ему прописан постельный режим, а все запланированные с ним мероприятия отменены. 7 октября агентство «РИА Новости» сообщило, что коронавирус проходит у патриарха в легкой форме, но он не сможет совершить запланированные на 8 и 9 октября визиты в Свято-Троицкую Сергиеву лавру и Донской ставропигиальный монастырь и возглавить богослужения в дни памяти преподобного Сергия Радонежского.