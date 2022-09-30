Патриарх Кирилл заразился коронавирусом
У патриарха Московского и всея Руси Кирилла диагностировали коронавирус, ему прописан постельный режим, а все запланированные с ним мероприятия отменены. Об этом сообщил врио главы пресс-службы патриарха Владимир Легойда.
«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», – рассказал он.
В России за минувшие сутки выявили 37 286 случаев коронавируса, 2723 пациента были госпитализированы, а 61 225 человек выздоровели. Умерли 106 человек.
Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости, однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии, Туве, в нескольких субъектах, в том числе в Нижегородской и Новосибирской областях, он носит рекомендательный характер.
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