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Латвийская православная церковь попросила патриарха Кирилла об автокефалии

Ведомости

Латвийская православная церковь приняла обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой об автокефалии. Об этом сообщило Латвийское телевидение, передает «Интерфакс».

Отмечается, что документ принят в связи с поправками к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), объявляющими ее независимой. Сейм Латвии принял эти поправки в начале сентября. В парламенте пояснили, что с принятием этой инициативы устраняется влияние Русской православной церкви (РПЦ) на ЛПЦ.

Как пишет «Интерфакс», если РПЦ не удовлетворит просьбу, тогда ЛПЦ будет вынуждена обратиться в Константинопольский патриархат, чтобы получить независимость. Если же откажет и Константинопольский патриархат, то ЛПЦ будет считаться раскольнической.

Решение сейма Латвии в РПЦ раскритиковали. Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что действия властей страны являются вмешательством государства в дела Церкви.

В конце сентября стало известно, что Рига намерена обратиться к патриарху Кириллу с просьбой выдать ЛПЦ томос об автокефалии. Позже в РПЦ сообщили, что не получали обращение от минюста Латвии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных