Латвийская православная церковь попросила патриарха Кирилла об автокефалии
Латвийская православная церковь приняла обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой об автокефалии. Об этом сообщило Латвийское телевидение, передает «Интерфакс».
Отмечается, что документ принят в связи с поправками к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), объявляющими ее независимой. Сейм Латвии принял эти поправки в начале сентября. В парламенте пояснили, что с принятием этой инициативы устраняется влияние Русской православной церкви (РПЦ) на ЛПЦ.
Как пишет «Интерфакс», если РПЦ не удовлетворит просьбу, тогда ЛПЦ будет вынуждена обратиться в Константинопольский патриархат, чтобы получить независимость. Если же откажет и Константинопольский патриархат, то ЛПЦ будет считаться раскольнической.
Решение сейма Латвии в РПЦ раскритиковали. Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что действия властей страны являются вмешательством государства в дела Церкви.
В конце сентября стало известно, что Рига намерена обратиться к патриарху Кириллу с просьбой выдать ЛПЦ томос об автокефалии. Позже в РПЦ сообщили, что не получали обращение от минюста Латвии.
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