Латвийская православная церковь попросила патриарха Кирилла об автокефалии

Отмечается, что документ принят в связи с поправками к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), объявляющими ее независимой. Сейм Латвии принял эти поправки в начале сентября. В парламенте пояснили, что с принятием этой инициативы устраняется влияние Русской православной церкви (РПЦ) на ЛПЦ.