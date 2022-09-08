Сейм Латвии утвердил независимость Латвийской православной церкви от РПЦ
Сейм Латвии утвердил президентские поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), объявляющие ее независимой, сообщила пресс-служба парламента республики.
«Сейм в срочном порядке принял поправки, устанавливающие полную независимость Латвийской православной церкви со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями от власти какой-либо церкви за пределами Латвии (автокефальную церковь)», - говорится в сообщении.
В парламенте отметили, что с принятием этого закона укрепляется независимость ЛЦП, а также устраняется влияние или власть Русской православной церкви (РПЦ).
Президент Латвии Эгилс Левитс ранее внес на рассмотрение парламента поправки к закону о ЛПЦ, направленные на признание ее независимости от РПЦ. Он отметил, что «отказ от любых связей с московским патриархом — это существенный вопрос для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности».
Закон о Латвийской православной церкви был принят в 2008 г. Он закрепляет юридические основы деятельности ЛПЦ, ее права и привилегии. Латвийская православная церковь в настоящее время имеет статус самоуправляемой в составе Русской православной церкви. В Латвии проживают около 350 000 православных.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.