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Сейм Латвии утвердил независимость Латвийской православной церкви от РПЦ

Ведомости

Сейм Латвии утвердил президентские поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), объявляющие ее независимой, сообщила пресс-служба парламента республики.

«Сейм в срочном порядке принял поправки, устанавливающие полную независимость Латвийской православной церкви со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями от власти какой-либо церкви за пределами Латвии (автокефальную церковь)», - говорится в сообщении.

В парламенте отметили, что с принятием этого закона укрепляется независимость ЛЦП, а также устраняется влияние или власть Русской православной церкви (РПЦ).

Президент Латвии Эгилс Левитс ранее внес на рассмотрение парламента поправки к закону о ЛПЦ, направленные на признание ее независимости от РПЦ. Он отметил, что «отказ от любых связей с московским патриархом — это существенный вопрос для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности».

Закон о Латвийской православной церкви был принят в 2008 г. Он закрепляет юридические основы деятельности ЛПЦ, ее права и привилегии. Латвийская православная церковь в настоящее время имеет статус самоуправляемой в составе Русской православной церкви. В Латвии проживают около 350 000 православных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных