Сейм Латвии утвердил независимость Латвийской православной церкви от РПЦ

Президент Латвии Эгилс Левитс ранее внес на рассмотрение парламента поправки к закону о ЛПЦ, направленные на признание ее независимости от РПЦ. Он отметил, что «отказ от любых связей с московским патриархом — это существенный вопрос для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности».