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«Победа» запустит рейсы из Москвы в Оренбург

Ведомости

Входящий в группу «Аэрофлот» лоукостер «Победа» открыл продажу билетов на рейсы по новому направлению — Москва — Оренбург, сообщила пресс-служба компании.

«Полеты по этому маршруту начнутся 24 декабря и будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта «Внуково», — говорится в сообщении.

В начале ноября «Победа» объявила, что открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Армению и Турцию. Полеты в турецкие Стамбул, Аланию и Анталию и армянский Гюмри также будут выполняться из «Внуково».

«Победа» приостановила международные полеты в марте — после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Евросоюз и ряд других стран, включая Великобританию, Канаду и США, закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России. Вслед за этим за рубежом начались аресты десятков самолетов российских авиакомпаний, находящихся в иностранных реестрах. Тогда Росавиация рекомендовала всем авиакомпаниям, у которых есть самолеты в иностранном лизинге, приостановить полеты за рубеж.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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