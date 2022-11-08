«Победа» запустит рейсы из Москвы в Оренбург

«Победа» приостановила международные полеты в марте — после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Евросоюз и ряд других стран, включая Великобританию, Канаду и США, закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России. Вслед за этим за рубежом начались аресты десятков самолетов российских авиакомпаний, находящихся в иностранных реестрах. Тогда Росавиация рекомендовала всем авиакомпаниям, у которых есть самолеты в иностранном лизинге, приостановить полеты за рубеж.