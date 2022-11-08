«Победа» запустит рейсы из Москвы в Оренбург
Входящий в группу «Аэрофлот» лоукостер «Победа» открыл продажу билетов на рейсы по новому направлению — Москва — Оренбург, сообщила пресс-служба компании.
«Полеты по этому маршруту начнутся 24 декабря и будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта «Внуково», — говорится в сообщении.
«Победа» приостановила международные полеты в марте — после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Евросоюз и ряд других стран, включая Великобританию, Канаду и США, закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России. Вслед за этим за рубежом начались аресты десятков самолетов российских авиакомпаний, находящихся в иностранных реестрах. Тогда Росавиация рекомендовала всем авиакомпаниям, у которых есть самолеты в иностранном лизинге, приостановить полеты за рубеж.
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