В Минтруде сообщили о снижении числа безработных за год
В центрах занятости России в этом году зарегистрировано 570 000 безработных против 830 000 год назад. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.
«В центрах занятости на сегодняшний день зарегистрировано 570 000 безработных граждан. Также напомню, что год назад в органах занятости у нас состояли на учете более 830 000 граждан», — сообщил Котяков (цит. по «РИА Новости»). По его словам, в базе портала «Работа в России» доступно почти 2,3 млн вакансий.
Он также отметил, что безработица в России остается на рекордно низком уровне, ситуация на рынке труда стабильна. Котяков уточнил, что этому способствовали меры по поддержке деловой активности, которые также были направлены на сохранение трудовых коллективов и обеспечение занятости.
По данным Росстата, сейчас уровень безработицы в России находится на минимальных значениях: в сентябре она составила 3,9% после 3,8% в августе. При этом в середине сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что в стране растет число людей с риском увольнения с работы, несмотря на стабильную ситуацию на российском рынке труда. Он также отметил, что около 234 000 человек сейчас находятся в простое, вынужденных отпусках или работают неполный рабочий день, что почти вдвое больше, чем в начале года.
Сегодня ВЦИОМ опубликовал аналитический обзор, в котором сообщил, что индекс безработицы в России опустился до рекордно низкого значения в -49 пунктов. Согласно данным ВЦИОМа, в сентябре 70% россиян сообщили, что в течение 2-3 месяцев никто из их окружения не потерял работу. При этом каждый пятый респондент (21%) отметил, что среди его близких и знакомых есть те, кто за указанный период лишился места работы. Доля таких ответов снизилась на 6 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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