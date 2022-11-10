ЛДПР попросила «Аэрофлот» присвоить имя Жириновского одному из самолетов
Заместитель главы партии ЛДПР Ярослав Нилов обратился к «Аэрофлоту» с просьбой присвоить имя основателя фракции Владимира Жириновского одному из самолетов авиакомпании, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Обратился к руководству Аэрофлота с просьбой рассмотреть вопрос об увековечении памяти Владимира Вольфовича и присвоения его имени одному из воздушных судов авиакомпании», — написал Нилов.
Он отметил, что «Аэрофлот» присваивает конкретным самолетам имена представителей культуры, науки, а также государственных деятелей. По словам замглавы фракции ЛДПР, «это хорошая практика». Он считает, что это привлекает внимание пассажиров и стимулирует их к поиску дополнительной информации о конкретном человеке.
В сентябре стало известно, что одна из улиц Западного административного округа Москвы будет названа именем покойного политика, постановление подписано 23 сентября мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Жириновский скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. С начала февраля он находился в больнице. Жириновский руководил партией с 1990 г., сейчас должность лидера ЛДПР занимает Леонид Слуцкий.
Инициативы переименовать улицы городов или парков в честь Жириновского уже были выдвинуты властями Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа, Читы и других городов, в том числе Херсона. Первая улица, названная в его честь, появилась в Курской области в 2016 г. — к 70-летнему юбилею политика.
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