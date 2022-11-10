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Полиция Джерси заявила о готовности извиниться перед Абрамовичем за обыски

Ведомости

Полиция Джерси (самоуправляемая территория Великобритании) признала незаконными обыски в помещениях, предположительно связанных с российским предпринимателем Романом Абрамовичем. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на документы полиции.

Уточняется, что правоохранители признали, что «ордер на обыск был получен незаконно», и согласились с необходимостью его аннулировать. Полиция Джерси также выразила готовность возместить ущерб, принести извинения и уничтожить все изъятые в ходе обысков документы.

Представители Абрамовича приветствовали решение полиции. «Господин Абрамович всегда действовал в соответствии с законом, и мы рады, что полиция Джерси пошла на уступки в отношении этих незаконных и необоснованных обысков», — сказала представитель бизнесмена.

В марте Королевский суд Джерси издал постановление о заморозке активов на сумму свыше $7 млрд, которые, как подозревают местные власти, связаны с Абрамовичем. Отмечается, что все замороженные активы либо расположены на острове, либо принадлежат зарегистрированным на нем компаниям. Сотрудники полиции также провели обыск в помещении, предположительно, «имеющем отношение к деловой деятельности» Абрамовича.

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После этого газета The Wall Street Journal сообщила, что следователи пытаются выяснить, как Абрамович приобрел нефтяные компании в 1990-х гг. и что сделало его богатым. По словам собеседников, расследование находится на ранней стадии, власти еще никого не обвиняли в правонарушениях.

Абрамович попал под санкции Великобритании и Евросоюза после начала спецоперации на Украине, тогда же в санкционных списках оказались и другие крупные бизнесмены, топ-менеджеры и политики из России. ЕС назвал Абрамовича «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с Владимиром Путиным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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