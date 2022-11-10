Полиция Джерси заявила о готовности извиниться перед Абрамовичем за обыски
Полиция Джерси (самоуправляемая территория Великобритании) признала незаконными обыски в помещениях, предположительно связанных с российским предпринимателем Романом Абрамовичем. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на документы полиции.
Уточняется, что правоохранители признали, что «ордер на обыск был получен незаконно», и согласились с необходимостью его аннулировать. Полиция Джерси также выразила готовность возместить ущерб, принести извинения и уничтожить все изъятые в ходе обысков документы.
Представители Абрамовича приветствовали решение полиции. «Господин Абрамович всегда действовал в соответствии с законом, и мы рады, что полиция Джерси пошла на уступки в отношении этих незаконных и необоснованных обысков», — сказала представитель бизнесмена.
В марте Королевский суд Джерси издал постановление о заморозке активов на сумму свыше $7 млрд, которые, как подозревают местные власти, связаны с Абрамовичем. Отмечается, что все замороженные активы либо расположены на острове, либо принадлежат зарегистрированным на нем компаниям. Сотрудники полиции также провели обыск в помещении, предположительно, «имеющем отношение к деловой деятельности» Абрамовича.
После этого газета The Wall Street Journal сообщила, что следователи пытаются выяснить, как Абрамович приобрел нефтяные компании в 1990-х гг. и что сделало его богатым. По словам собеседников, расследование находится на ранней стадии, власти еще никого не обвиняли в правонарушениях.
Абрамович попал под санкции Великобритании и Евросоюза после начала спецоперации на Украине, тогда же в санкционных списках оказались и другие крупные бизнесмены, топ-менеджеры и политики из России. ЕС назвал Абрамовича «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с Владимиром Путиным».
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