Британский офшор Джерси заморозил связанные с Абрамовичем активы на $7 млрд

Крупнейший акционер Evraz попал под санкции Великобритании и Евросоюза в связи с вооруженным конфликтом на Украине вместе с рядом других российских крупных бизнесменов, топ-менеджеров, политиков и чиновников. ЕС назвал его «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с Владимиром Путиным».