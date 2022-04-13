Британский офшор Джерси заморозил связанные с Абрамовичем активы на $7 млрд
Королевский суд Джерси 12 апреля издал постановление о заморозке активов на сумму свыше $7 млрд, которые, как подозревают местные власти, связаны с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Об этом сообщает департамент судебных приставов расположенного в проливе Ла-Манш британского офшора.
Отмечается, что все замороженные активы либо расположены на острове, либо принадлежат зарегистрированным на нем компаниям. Сотрудники полиции также провели обыск в помещении, предположительно, «имеющем отношение к деловой деятельности» Абрамовича.
Крупнейший акционер Evraz попал под санкции Великобритании и Евросоюза в связи с вооруженным конфликтом на Украине вместе с рядом других российских крупных бизнесменов, топ-менеджеров, политиков и чиновников. ЕС назвал его «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с Владимиром Путиным».
После введения санкций страны Евросоюза заморозили имущество россиян на общую сумму 30 млрд евро ($32,5 млрд). Помимо денежных средств и счетов в банках, активы включают недвижимость, яхты и вертолеты. Сумма российских активов, замороженных в Великобритании, составила $350 млрд, сообщила в начале апреля министр иностранных дел страны Лиз Трасс.