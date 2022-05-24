WSJ: власти острова Джерси проводят расследование в отношении Абрамовича
Власти нормандского острова Джерси проводят предварительное расследование в отношении российского предпринимателя Романа Абрамовича и его активов, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Следователи пытаются выяснить, как Абрамович приобрел нефтяные компании в 1990-х гг. и что сделало его богатым. «Власти Джерси, где Абрамович в последние годы разместил значительную часть своих активов, пытаются определить, были ли какие-либо из этих денег заработаны незаконным путем и действовали ли попечители этих активов в обход законов», — отмечает издание.
По словам собеседников, расследование находится на ранней стадии, власти еще никого не обвиняли в правонарушениях. Королевский суд Джерси ранее издал постановление о заморозке активов на сумму свыше $7 млрд, которые, как подозревают местные власти, связаны с Абрамовичем. Отмечается, что все замороженные активы либо расположены на острове, либо принадлежат зарегистрированным на нем компаниям. Сотрудники полиции также провели обыск в помещении, предположительно, «имеющем отношение к деловой деятельности» Абрамовича.
Абрамович попал под санкции Великобритании и Евросоюза в связи с вооруженным конфликтом на Украине вместе с рядом других российских крупных бизнесменов, топ-менеджеров и политиков. ЕС назвал его «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с Владимиром Путиным».