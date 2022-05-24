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WSJ: власти острова Джерси проводят расследование в отношении Абрамовича

Ведомости

Власти нормандского острова Джерси проводят предварительное расследование в отношении российского предпринимателя Романа Абрамовича и его активов, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Следователи пытаются выяснить, как Абрамович приобрел нефтяные компании в 1990-х гг. и что сделало его богатым. «Власти Джерси, где Абрамович в последние годы разместил значительную часть своих активов, пытаются определить, были ли какие-либо из этих денег заработаны незаконным путем и действовали ли попечители этих активов в обход законов», — отмечает издание.

По словам собеседников, расследование находится на ранней стадии, власти еще никого не обвиняли в правонарушениях. Королевский суд Джерси ранее издал постановление о заморозке активов на сумму свыше $7 млрд, которые, как подозревают местные власти, связаны с Абрамовичем. Отмечается, что все замороженные активы либо расположены на острове, либо принадлежат зарегистрированным на нем компаниям. Сотрудники полиции также провели обыск в помещении, предположительно, «имеющем отношение к деловой деятельности» Абрамовича.

Абрамович попал под санкции Великобритании и Евросоюза в связи с вооруженным конфликтом на Украине вместе с рядом других российских крупных бизнесменов, топ-менеджеров и политиков. ЕС назвал его «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с Владимиром Путиным».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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