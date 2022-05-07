«Челси» заключил соглашение почти на $5 млрд о продаже клуба
Футбольный клуб «Челси» согласовал условия приобретения клуба бизнесменами Тоддом Боэлем, Хансом-Йоргом Виссом, Марком Уолтером и компанией Clearlake Capital. Инвесторы вложат в «Челси» 4,25 млрд фунтов стерлингов (почти $5 млрд), говорится в заявлении клуба.
«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что условия приобретения клуба новой группой владельцев, которую возглавляют Тодд Боэли, «Клирлэйк Кэпитал», Марк Уолтер и Ханс-Йорг Висс, согласованы», — следует из заявления.
Новые владельцы направят 2,5 млрд фунтов стерлингов на покупку акций. Средства сначала поступят на замороженный счет в Великобритании, а затем будут перечислены на благотворительность, как планировал Роман Абрамович. Для этого потребуется получить разрешение правительства Великобритании, говорится в заявлении.
Еще 1,75 млрд фунтов инвесторы планируют вложить в дальнейшее развитие клуба: в футбольный стадион Stamford Bridge, академию клуба, женскую команду и ее домашнюю арену Kingsmeadow и на продолжение финансирования фонда «Челси».
«Ожидается, что продажа состоится в конце мая после получения всех необходимых разрешений», — отмечается в заявлении.
Предложения о покупке «Челси» Роман Абрамович начал получать в 2018 г. вскоре после того, как его британскую визу аннулировали. Произошло это на фоне эскалации отношений с Россией после отравления Скрипалей. Абрамович временно лишился возможности лично наблюдать за игрой своей команды на родном стадионе. Тогда ему поступил ряд предложений о продаже клуба, утверждала WSJ. Но все они были меньше $3 млрд, которые Абрамович хотел бы получить на тот момент. WSJ в ноябре 2019 г. сообщила о предложении со стороны Тодда Боули, владельца инвесткомпании Eldridge.