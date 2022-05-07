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Бизнес

«Челси» заключил соглашение почти на $5 млрд о продаже клуба

Ведомости

Футбольный клуб «Челси» согласовал условия приобретения клуба бизнесменами Тоддом Боэлем, Хансом-Йоргом Виссом, Марком Уолтером и компанией Clearlake Capital. Инвесторы вложат в «Челси» 4,25 млрд фунтов стерлингов (почти $5 млрд), говорится в заявлении клуба.

«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что условия приобретения клуба новой группой владельцев, которую возглавляют Тодд Боэли, «Клирлэйк Кэпитал», Марк Уолтер и Ханс-Йорг Висс, согласованы», — следует из заявления.

Новые владельцы направят 2,5 млрд фунтов стерлингов на покупку акций. Средства сначала поступят на замороженный счет в Великобритании, а затем будут перечислены на благотворительность, как планировал Роман Абрамович. Для этого потребуется получить разрешение правительства Великобритании, говорится в заявлении.

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Еще 1,75 млрд фунтов инвесторы планируют вложить в дальнейшее развитие клуба: в футбольный стадион Stamford Bridge, академию клуба, женскую команду и ее домашнюю арену Kingsmeadow и на продолжение финансирования фонда «Челси».

«Ожидается, что продажа состоится в конце мая после получения всех необходимых разрешений», — отмечается в заявлении.

Предложения о покупке «Челси» Роман Абрамович начал получать в 2018 г. вскоре после того, как его британскую визу аннулировали. Произошло это на фоне эскалации отношений с Россией после отравления Скрипалей. Абрамович временно лишился возможности лично наблюдать за игрой своей команды на родном стадионе. Тогда ему поступил ряд предложений о продаже клуба, утверждала WSJ. Но все они были меньше $3 млрд, которые Абрамович хотел бы получить на тот момент. WSJ в ноябре 2019 г. сообщила о предложении со стороны Тодда Боули, владельца инвесткомпании Eldridge.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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