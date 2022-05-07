«Челси» заключил соглашение почти на $5 млрд о продаже клуба

Предложения о покупке «Челси» Роман Абрамович начал получать в 2018 г. вскоре после того, как его британскую визу аннулировали. Произошло это на фоне эскалации отношений с Россией после отравления Скрипалей. Абрамович временно лишился возможности лично наблюдать за игрой своей команды на родном стадионе. Тогда ему поступил ряд предложений о продаже клуба, утверждала WSJ. Но все они были меньше $3 млрд, которые Абрамович хотел бы получить на тот момент. WSJ в ноябре 2019 г. сообщила о предложении со стороны Тодда Боули, владельца инвесткомпании Eldridge.