На «Челси» претендует один из самых богатых людей Швейцарии

За последние годы к «Челси» присматривались многие. Первые конкретные предложения Абрамович получил еще в 2018 г., вскоре после того, как его британскую визу аннулировали. Произошло это на фоне эскалации отношений с Россией после отравления Скрипалей. Абрамович временно лишился возможности лично наблюдать за игрой своей команды на родном стадионе. Тогда ему поступил ряд предложений о продаже клуба, утверждала WSJ. Но все они были меньше $3 млрд, которые Абрамович хотел бы получить на тот момент. Соответственно, те предложения были отклонены. Но поступали все новые. WSJ в ноябре 2019 г. сообщила о предложении со стороны Тодда Боули, владельца инвесткомпании Eldridge.