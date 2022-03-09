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На «Челси» претендует один из самых богатых людей Швейцарии

Предложение о покупке клуба получил 87-летний предприниматель и меценат Ханс-Йорг Висс
Софья Корепанова
Миллиардер Ханс-Йорг Висс / Christian Hartmann / Reuters

Кто станет покупателем? ESPN 7 марта сообщил об интересе со стороны владельца клуба НФЛ «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсона. Это не единственный претендент.

За последние годы к «Челси» присматривались многие. Первые конкретные предложения Абрамович получил еще в 2018 г., вскоре после того, как его британскую визу аннулировали. Произошло это на фоне эскалации отношений с Россией после отравления Скрипалей. Абрамович временно лишился возможности лично наблюдать за игрой своей команды на родном стадионе. Тогда ему поступил ряд предложений о продаже клуба, утверждала WSJ. Но все они были меньше $3 млрд, которые Абрамович хотел бы получить на тот момент. Соответственно, те предложения были отклонены. Но поступали все новые. WSJ в ноябре 2019 г. сообщила о предложении со стороны Тодда Боули, владельца инвесткомпании Eldridge.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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