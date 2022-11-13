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Президент Грузии сообщила о 100 000 оставшихся в стране россиян

Ведомости

Около 100 000 российских граждан, прибывших в Грузию после объявления частичной мобилизации, остались в стране, сообщила в эфире радиостанции France Inter президент Грузии Саломе Зурабишвили. 

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране 21 сентября. После этого, по словам, Зурабишвили, границу с республикой пересекли более 700 000 россиян. 

«600 000 человек, вероятно, уехали в разные страны, в соседнюю Армению, Турцию и страны Европы. Около 100 000 остались», — сказала президент. 

По данным грузинских властей, сейчас в стране также находится около 30 000 украинских беженцев. По словам Зурабишвили, «серьезных инцидентов» с участием россиян в Грузии не было, однако иногда происходят «словесные перепалки». В целом президент охарактеризовала граждан из соседней страны как людей, которые не хотят «разделить судьбу воюющей России и быть мобилизованными».

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В середине октября Зурабишвили заявила, что не исключает пересмотра безвизового режима с Россией на фоне наплыва россиян в республику. По ее словам, приезд россиян в республику в последнее время является вызовом, но не угрозой. 

В конце сентября председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не рассматривают вопрос введения визового режима для граждан Россией. По его словам, в текущей ситуации властям Грузии необходимо быть более бдительными и проявлять осторожность, «чтобы не проглядеть угрозы».

После объявления 21 сентября частичной мобилизации россияне стали массово искать способы уехать из страны. Так, на сайтах агрегаторов билетов и авиаперевозчиков закончились билеты в безвизовые страны, а на сухопутных границах образовались пробки. В частности, очередь из автомобилей на границе Северной Осетии и Грузии, на КПП «Верхний Ларс», 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств. В Казахстан после объявления частичной мобилизации в РФ въехали около 200 000 россиян, порядка 147 000 человек впоследствии выехали из республики.

Большинство уехавших из страны россиян вернутся, они также имеют законное право покинуть Россию, заявила ранее спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко. При этом она отметила, что уехавшие из страны россияне, которые «поливают грязью» страну, должны остаться за границей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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