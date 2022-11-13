Президент Грузии сообщила о 100 000 оставшихся в стране россиян

После объявления 21 сентября частичной мобилизации россияне стали массово искать способы уехать из страны. Так, на сайтах агрегаторов билетов и авиаперевозчиков закончились билеты в безвизовые страны, а на сухопутных границах образовались пробки. В частности, очередь из автомобилей на границе Северной Осетии и Грузии, на КПП «Верхний Ларс», 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств. В Казахстан после объявления частичной мобилизации в РФ въехали около 200 000 россиян, порядка 147 000 человек впоследствии выехали из республики.