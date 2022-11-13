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РБК: за первую неделю частичной мобилизации в страны ЕС въехали 66 000 россиян

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На территорию ЕС в январе - сентябре через сухопутные границы с РФ и соседними с ней странами въехали 1,57 млн россиян, передает РБК со ссылкой на статистику, предоставленную в ноябре изданию агентством Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex).

Отмечается, что сентябрь за прошедший с начала текущего года период расположился на втором месте по числу поездок из РФ в Европу наземными маршрутами. В частности, за месяц на территорию ЕС въехали 263 700 россиян.

Пик поездок был зафиксирован в августе, когда через сухопутные границы в ЕС въехали 308 700 граждан РФ. Согласно статистике, с момента объявления частичной мобилизации число россиян, выезжающих в ЕС, увеличилось: с 19 по 25 сентября в ЕС въехали 66 000 граждан России. Это на 30% больше, чем неделей ранее.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что около 100 000 российских граждан, прибывших в Грузию после объявления частичной мобилизации, остались в стране.

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После объявления 21 сентября частичной мобилизации россияне стали массово искать способы уехать из страны. Так, на сайтах агрегаторов билетов и авиаперевозчиков закончились билеты в безвизовые страны, а на сухопутных границах образовались пробки. В частности, очередь из автомобилей на границе Северной Осетии и Грузии, на КПП «Верхний Ларс», 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств. В Казахстан после объявления частичной мобилизации в РФ въехали около 200 000 россиян, порядка 147 000 человек впоследствии выехали из республики. 31 октября Министерство обороны России информировало о прекращении всех мероприятий по частичной мобилизации, в том числе выдачи повесток.

Большинство уехавших из страны россиян вернутся, они также имеют законное право покинуть Россию, заявила ранее спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко. При этом она отметила, что уехавшие из страны россияне, которые «поливают грязью» страну, должны остаться за границей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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