Генконсульство сообщило о госпитализации пострадавшей россиянки при взрыве в Стамбуле

Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривается теракт. В результате взрыва погибли 6 человек, еще 81 — пострадал. Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что человека, который мог оставить бомбу в центре Стамбула, задержали. По его словам, предполагаемый виновник причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.