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Общество

Генконсульство сообщило о госпитализации пострадавшей россиянки при взрыве в Стамбуле

Ведомости

Генеральное консульство России в Стамбуле уточнило данные о пострадавших в результате взрыва 13 ноября. Из трех граждан РФ одна россиянка была госпитализирована в местную клинику, говорится в публикации дипмиссии.

«В отношении двоих российских граждан, пострадавших в результате взрыва в Стамбуле, госпитализация не потребовалась. Третья пострадавшая в настоящее время проходит лечение в одной из стамбульских клиник», — сказано в сообщении генконсульства «ВКонтакте».

Ранее сегодня дипмиссия сообщила о трех пострадавших гражданах России при взрыве в Стамбуле. Отмечалось, что их жизни ничто не угрожает.

13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у произошедшего есть признаки терроризма. В причастности к взрыву, по его словам, подозревается женщина.

Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривается теракт. В результате взрыва погибли 6 человек, еще 81 — пострадал. Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что человека, который мог оставить бомбу в центре Стамбула, задержали. По его словам, предполагаемый виновник причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшим. Он отметил, что Москва готова сотрудничать с Анкарой «в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных