Генконсульство сообщило о госпитализации пострадавшей россиянки при взрыве в Стамбуле
Генеральное консульство России в Стамбуле уточнило данные о пострадавших в результате взрыва 13 ноября. Из трех граждан РФ одна россиянка была госпитализирована в местную клинику, говорится в публикации дипмиссии.
«В отношении двоих российских граждан, пострадавших в результате взрыва в Стамбуле, госпитализация не потребовалась. Третья пострадавшая в настоящее время проходит лечение в одной из стамбульских клиник», — сказано в сообщении генконсульства «ВКонтакте».
Ранее сегодня дипмиссия сообщила о трех пострадавших гражданах России при взрыве в Стамбуле. Отмечалось, что их жизни ничто не угрожает.
13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у произошедшего есть признаки терроризма. В причастности к взрыву, по его словам, подозревается женщина.
Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривается теракт. В результате взрыва погибли 6 человек, еще 81 — пострадал. Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что человека, который мог оставить бомбу в центре Стамбула, задержали. По его словам, предполагаемый виновник причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшим. Он отметил, что Москва готова сотрудничать с Анкарой «в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма».
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