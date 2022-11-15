FinExpertiza: в прошлом году из российских вузов выпустились 42 700 IT-специалистов

«Совокупно за пять лет российские вузы подготовили порядка 220 000 IT-специалистов. По статистике, около 80% из них будут работать по специальности. Для сравнения, в среднем среди всех российских студентов профориентацию сохраняют только 73,6% выпускников. С учетом значимости IT-кадров для российской экономики, продолжения ее цифровизации и развития производственного потенциала привлекательность работы в сфере компьютерных технологий будет расти», – отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.