FinExpertiza: в прошлом году из российских вузов выпустились 42 700 IT-специалистов
В 2021 г. из российских вузов выпустились 42 700 IT-специалистов, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Минобрнауки. Предполагается, что по итогам 2022 г. будет выдано около 58 700 дипломов по IT-специальности, однако в реальности их число может оказаться ниже примерно на 20%.
«Совокупно за пять лет российские вузы подготовили порядка 220 000 IT-специалистов. По статистике, около 80% из них будут работать по специальности. Для сравнения, в среднем среди всех российских студентов профориентацию сохраняют только 73,6% выпускников. С учетом значимости IT-кадров для российской экономики, продолжения ее цифровизации и развития производственного потенциала привлекательность работы в сфере компьютерных технологий будет расти», – отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Уточняется, что в течение последних лет количество выпускающихся студентов сокращается, что также повлияло на снижение фактического числа выпускников в этой отрасли. Для сравнения: в 2017 г. диплом в области информационно-коммуникационных технологий получили 46 700 человек, в 2019 г. — 43 600.
При этом доля дипломированных IT-специалистов растет. В частности, по итогам прошлого года их доля среди всех российских выпускников составила 5,3%, что выше среднеевропейского уровня. Например, по итогам 2020 г. доля выпускников в этой области составила 3,8% в ЕС и 5% в России. В США этот показатель находился на уровне 5,2%.
Среди наиболее востребованных специальностей были названы «Информатика и вычислительная техника» (по этому направлению образование получили 10 100 человек), «Прикладная информатика» (8700 человек), «Информационные системы и технологии» (8100 человек), «Программная инженерия» (около 4000 человек), а также «Бизнес-информатика» (3500 человек).
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