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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Севастополе

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мужчину, планировавшего поджечь склад горюче-смазочных материалов в Севастополе, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который планировал совершение террористического акта на территории Севастополя. Установлено, что 20-летний житель региона, являясь сторонником украинского национализма, планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов», – говорится в сообщении.

Дома у подозреваемого нашли две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки экстремистского содержания. В отношении него возбуждены  уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»), он был арестован на два месяца.

10 ноября ФСБ предотвратила теракт в военкомате в Кировском районе Екатеринбурга. В спецслужбе сообщили об изъятии у 47-летнего мужчины пяти самодельных зажигательных устройств. Подозреваемый был задержан и арестован. До этого, 2 ноября, сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который планировал по заданию СБУ устроить подрыв линии электропередачи в Крыму.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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