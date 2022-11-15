ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Севастополе
Сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мужчину, планировавшего поджечь склад горюче-смазочных материалов в Севастополе, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который планировал совершение террористического акта на территории Севастополя. Установлено, что 20-летний житель региона, являясь сторонником украинского национализма, планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов», – говорится в сообщении.
Дома у подозреваемого нашли две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки экстремистского содержания. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»), он был арестован на два месяца.
10 ноября ФСБ предотвратила теракт в военкомате в Кировском районе Екатеринбурга. В спецслужбе сообщили об изъятии у 47-летнего мужчины пяти самодельных зажигательных устройств. Подозреваемый был задержан и арестован. До этого, 2 ноября, сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который планировал по заданию СБУ устроить подрыв линии электропередачи в Крыму.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
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