ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Севастополе

Дома у подозреваемого нашли две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки экстремистского содержания. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»), он был арестован на два месяца.