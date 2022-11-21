Число погибших при взрыве газа на Сахалине увеличилось до 10 человек
Число погибших при взрыве бытового газа в жилом многоквартирном доме в поселке Тымовское Сахалинской области увеличилось до 10 человек, об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.
Взрыв бытового газа в угловом подъезде пятиэтажного дома в поселке Тымовское Сахалинской области произошел в 05:03 мск 19 ноября, в результате обрушились пять этажей в одном из подъездов. «РИА Новости» со ссылкой на местные власти сообщали, что причиной взрыва могли стать неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.
По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, в Тымовское также вылетел вертолет Ми-8 МЧС. К ликвидации последствий происшествия были привлечены 59 человек и 13 единиц техники. Для жителей пострадавшего дома организовали пункт временного размещения.
После этого губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил о девяти погибших в результате произошедшего, среди них было четверо детей. Родственникам погибших выплатят по 1 млн руб., пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, — по 400 000 руб., уточнил Лимаренко.
Губернатор также встретился с жильцами, которые лишились имущества в результате обрушения дома. Власти пообещали, что людям предоставят временное, а затем и постоянное жилье, а на неотложные нужды выделят по 30 000 руб. от администрации города. Кроме того, потерявшие жилье семьи получат по 500 000 руб., сообщил Лимаренко.
В регионе введен режим ЧС муниципального характера и объявлен траур в Тымовском районе Сахалинской области.
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