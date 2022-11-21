Число погибших при взрыве газа на Сахалине увеличилось до 10 человек

Губернатор также встретился с жильцами, которые лишились имущества в результате обрушения дома. Власти пообещали, что людям предоставят временное, а затем и постоянное жилье, а на неотложные нужды выделят по 30 000 руб. от администрации города. Кроме того, потерявшие жилье семьи получат по 500 000 руб., сообщил Лимаренко.