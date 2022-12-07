В Кремле объяснили появление военкоров в составе Совета по правам человека
Военные корреспонденты стали защитниками прав тех, кто принимает участие в специальной военной операции на Украине — с этим связано их появление в составе Совета по правам человека (СПЧ), сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Почему там появился кто-то из военкоров, в том числе Саша Коц? Потому что на фоне развития специальной военной операции действительно такой феномен военкоров сложился. Это героические журналисты и люди, которые видят все изнутри, которые на передовой, не жалея живота своего и рискуя жизнью фактически ежедневно, освещают там события. Постепенно они превратились также в ретрансляторов прямой информации оттуда, защитников прав тех, кто героически принимает участие в специальной военной операции. Этим обусловлено то, что они в настоящий момент представлены в составе совета», — сказал он.
Сегодня, 7 декабря, состоится встреча между президентом России Владимиром Путиным и новым составом СПЧ. Накануне, 6 декабря, Песков сообщил, что на встрече не может быть какого-либо стоп-листа по вопросам, которые участники встречи могут задать главе государства.
Ранее в ноябре Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека. В частности, в состав СПЧ были включены специальный военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, член президиума «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, глава регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» Юлия Белехова и др.
Вместе с тем из состава СПЧ были исключены 10 человек, в том числе журналисты Екатерина Винокурова и Николай Сванидзе, бывший завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Иван Засурский, правозащитник Игорь Каляпин и др.
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