В Кремле объяснили появление военкоров в составе Совета по правам человека

«Почему там появился кто-то из военкоров, в том числе Саша Коц? Потому что на фоне развития специальной военной операции действительно такой феномен военкоров сложился. Это героические журналисты и люди, которые видят все изнутри, которые на передовой, не жалея живота своего и рискуя жизнью фактически ежедневно, освещают там события. Постепенно они превратились также в ретрансляторов прямой информации оттуда, защитников прав тех, кто героически принимает участие в специальной военной операции. Этим обусловлено то, что они в настоящий момент представлены в составе совета», — сказал он.