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Общество

В Кремле объяснили изменение состава СПЧ «новыми обстоятельствами»

Ведомости

Изменение президентом состава Совета по правам человека (СПЧ) связано с появлением новых лиц, которые на фоне новых обстоятельств более полно отражают гражданское общество, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения, и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества», – сказал он.

Песков также напомнил, что помимо этого действует также и регулярный процесс ротации состава совета.

Президент Владимир Путин сегодня подписал указ о внесении изменений в состав СПЧ. В частности, в новый состав СПЧ были включены специальный военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, член президиума «Свободного Донбасса» Елена Шишкина, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Юлия Белехова и др.

Вместе с тем из состава СПЧ были исключены 10 человек, в том числе журналисты Екатерина Винокурова и Николай Сванидзе, бывший завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Иван Засурский, правозащитник Игорь Каляпин и др. Среди исключенных — умершие за последний год Андрей Бабушкин, Мария Большакова и Галина Осокина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных