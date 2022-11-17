В Кремле объяснили изменение состава СПЧ «новыми обстоятельствами»
Изменение президентом состава Совета по правам человека (СПЧ) связано с появлением новых лиц, которые на фоне новых обстоятельств более полно отражают гражданское общество, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения, и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества», – сказал он.
Песков также напомнил, что помимо этого действует также и регулярный процесс ротации состава совета.
Президент Владимир Путин сегодня подписал указ о внесении изменений в состав СПЧ. В частности, в новый состав СПЧ были включены специальный военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, член президиума «Свободного Донбасса» Елена Шишкина, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Юлия Белехова и др.
Вместе с тем из состава СПЧ были исключены 10 человек, в том числе журналисты Екатерина Винокурова и Николай Сванидзе, бывший завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Иван Засурский, правозащитник Игорь Каляпин и др. Среди исключенных — умершие за последний год Андрей Бабушкин, Мария Большакова и Галина Осокина.
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