Путин изменил состав Совета по правам человека
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека (СПЧ). Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, в новый состав СПЧ были включены специальный военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, член президиума «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, глава регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» Юлия Белехова и др.
Вместе с тем из состава СПЧ были исключены 10 человек, в том числе журналисты Екатерина Винокурова и Николай Сванидзе, бывший завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Иван Засурский, правозащитник Игорь Каляпин и др. Среди исключенных — умершие за последний год Андрей Бабушкин, Мария Большакова и Галина Осокина.
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