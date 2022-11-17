Путин изменил состав Совета по правам человека

Вместе с тем из состава СПЧ были исключены 10 человек, в том числе журналисты Екатерина Винокурова и Николай Сванидзе, бывший завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Иван Засурский, правозащитник Игорь Каляпин и др. Среди исключенных — умершие за последний год Андрей Бабушкин, Мария Большакова и Галина Осокина.