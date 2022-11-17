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Путин изменил состав Совета по правам человека

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Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека (СПЧ). Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в новый состав СПЧ были включены специальный военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, член президиума «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, глава регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» Юлия Белехова и др.

Вместе с тем из состава СПЧ были исключены 10 человек, в том числе журналисты Екатерина Винокурова и Николай Сванидзе, бывший завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Иван Засурский, правозащитник Игорь Каляпин и др. Среди исключенных — умершие за последний год Андрей Бабушкин, Мария Большакова и Галина Осокина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных