Из-за непогоды в Москве задержали вылет почти 60 рейсов
В частности, во «Внуково» задержано 13 рейсов и 4 отменено, в «Домодедово» — 22 и 2 соответственно, в «Шереметьево» — 22 рейса были отложены.
При этом в Росавиации отметили, что несмотря на сложные погодные условия все аэропорты Москвы работают штатно. В ведомстве назвали задержки рейсов «незначительными» и объяснили их «увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега».
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что в период с 22:00 11 декабря до 08:00 12 декабря в Москве выпало 18 мм осадков, что составляет 35% месячной нормы, в области этот показатель достиг 50%.
Рейсы отменяются или задерживаются уже третий день подряд. 10 декабря было отложено более 30 вылетов, а 11 декабря — свыше 60, еще шесть были отменены. Как отметил Тишковец, прошедшие в Москве осадки оказались аномальными, сугробы на метеостанции ВДНХ выросли до 20 см, что соответствует климатическим показателям первой декады января. В Подмосковье, по его словам, снегомерная линейка «утонула» на 25 см, что соответствует многолетней норме середины зимы. Сегодня эти сугробы из-за «мощной оттепели и аномальных дождей» уже «сдулись» в два раза.