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Общество

Из-за непогоды в Москве задержали вылет почти 60 рейсов

Ведомости

В московских аэропортах задерживается вылет 57 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание» на 10:40 мск. 6 рейсов было отменено. Это произошло на фоне сильного снегопада, который обрушился на город в выходные, а затем сменился ливнем.

В частности, во «Внуково» задержано 13 рейсов и 4 отменено, в «Домодедово» — 22 и 2 соответственно, в «Шереметьево» — 22 рейса были отложены.

При этом в Росавиации отметили, что несмотря на сложные погодные условия все аэропорты Москвы работают штатно. В ведомстве назвали задержки рейсов «незначительными» и объяснили их «увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что в период с 22:00 11 декабря до 08:00 12 декабря в Москве выпало 18 мм осадков, что составляет 35% месячной нормы, в области этот показатель достиг 50%.

Рейсы отменяются или задерживаются уже третий день подряд. 10 декабря было отложено более 30 вылетов, а 11 декабря — свыше 60, еще шесть были отменены. Как отметил Тишковец, прошедшие в Москве осадки оказались аномальными, сугробы на метеостанции ВДНХ выросли до 20 см, что соответствует климатическим показателям первой декады января. В Подмосковье, по его словам, снегомерная линейка «утонула» на 25 см, что соответствует многолетней норме середины зимы. Сегодня эти сугробы из-за «мощной оттепели и аномальных дождей» уже «сдулись» в два раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных