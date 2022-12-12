Из-за непогоды в Москве задержали вылет почти 60 рейсов

Рейсы отменяются или задерживаются уже третий день подряд. 10 декабря было отложено более 30 вылетов, а 11 декабря — свыше 60, еще шесть были отменены. Как отметил Тишковец, прошедшие в Москве осадки оказались аномальными, сугробы на метеостанции ВДНХ выросли до 20 см, что соответствует климатическим показателям первой декады января. В Подмосковье, по его словам, снегомерная линейка «утонула» на 25 см, что соответствует многолетней норме середины зимы. Сегодня эти сугробы из-за «мощной оттепели и аномальных дождей» уже «сдулись» в два раза.