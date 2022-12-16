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Суд арестовал начальника участка фирмы, проводившей работы в OBI в Химках

Ведомости

Химкинский суд Москвы арестовал начальника участка строительной фирмы «Дельта-строй» Александра Макарова, сообщили в суде. Компания проводила работы в сгоревшем 9 декабря магазине OBI в ТЦ «Мега Химки».

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Макарова меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля», — огласила решение судья. 

В ходе заседания представитель прокуратуры просил суд отказать следствию и избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Пожар в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки» случился 9 декабря. Площадь магазина выгорела практически полностью, при этом огонь не затронул пристройки, которые стояли поблизости. В результате происшествия погиб один человек, им оказался охранник ТЦ. В качестве основной причины пожара МЧС рассматривает нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

12 декабря пресс-служба управления Следственного комитета России по Московской области сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали прораба и сварщика по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки», они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 14 декабря был задержан третий подозреваемый по данному делу.

Ранее по теме: МЧС проведет внеплановые проверки крупных ТРЦ и складов после пожаров
Ранее по теме: МЧС проведет внеплановые проверки крупных ТРЦ и складов после пожаров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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