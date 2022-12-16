Суд арестовал начальника участка фирмы, проводившей работы в OBI в Химках

Пожар в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки» случился 9 декабря. Площадь магазина выгорела практически полностью, при этом огонь не затронул пристройки, которые стояли поблизости. В результате происшествия погиб один человек, им оказался охранник ТЦ. В качестве основной причины пожара МЧС рассматривает нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.