Суд арестовал начальника участка фирмы, проводившей работы в OBI в Химках
Химкинский суд Москвы арестовал начальника участка строительной фирмы «Дельта-строй» Александра Макарова, сообщили в суде. Компания проводила работы в сгоревшем 9 декабря магазине OBI в ТЦ «Мега Химки».
«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Макарова меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля», — огласила решение судья.
В ходе заседания представитель прокуратуры просил суд отказать следствию и избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Пожар в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки» случился 9 декабря. Площадь магазина выгорела практически полностью, при этом огонь не затронул пристройки, которые стояли поблизости. В результате происшествия погиб один человек, им оказался охранник ТЦ. В качестве основной причины пожара МЧС рассматривает нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
12 декабря пресс-служба управления Следственного комитета России по Московской области сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали прораба и сварщика по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки», они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 14 декабря был задержан третий подозреваемый по данному делу.