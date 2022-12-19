В Госдуме планируют запретить нерезидентам заключать договоры об удаленной работе
Подготовлены поправки, запрещающие налоговым нерезидентам России заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей, заявил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
«Мы подготовили версию, согласно которой не будут допускаться к заключению договора об удаленной работе или дополнительному соглашению к трудовому договору лица, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами РФ, то есть находятся за границей», — отметил Исаев (цитата по ТАСС).
По его словам, речь идет о перечне специальностей, который будет определен правительством. Планируется внести изменения в Трудовой кодекс РФ.
Ранее в разговоре с «Ведомостями» глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне начала частичной мобилизации. Он добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников «чувствительных» сфер экономики. В качестве примеров таких сфер он назвал транспортную безопасность и госсектор.
Минцифры после этого выступило против введения законодательного запрета на дистанционную работу для сотрудников IT-компаний, которые в настоящее время находятся за границей. В заявлении ведомства говорится, что введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности.
8 декабря первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что в администрации президента РФ не обсуждают возможное введение ограничений для тех, кто покинул страну в период частичной мобилизации. 5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сказал, что в Кремле не ведется дискуссия о введении ограничений для покинувших страну граждан.
До этого глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя массовый отъезд IT-специалистов из России, выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию.
Шадаев рассказал, что в Минцифры уже разрабатывают программу по возвращению в Россию айтишников. Речь идет об обсуждении «гарантий» для работников, чтобы они понимали, что «им нечего бояться» в России. При этом в конце ноября Шадаев заявил, что отъезд IT-специалистов из РФ существенно на отрасль в стране не повлиял.