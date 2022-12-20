Нижний Новгород победил в голосовании за звание молодежной столицы России

Отданные голоса россиян теперь будут конвертированы в баллы, которые затем будут суммированы с баллами от экспертов и результатами инспекционных выездов. Победителя конкурса по итогам голосования и оценок экспертов назовут 23 декабря. В Росмолодежи отметили, что критериями, по которым были определены города-финалисты, стали содержательность программ мероприятий на 2023 г., креативность и реалистичность решений для молодежи, художественная выразительность, а также масштаб и информационная открытость.