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Нижний Новгород победил в голосовании за звание молодежной столицы России

Ведомости

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявило о завершении народного голосования за статус «Молодежная столица России — 2023», победу в нем одержал Нижний Новгород, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Итоги народного голосования после проверки следующие: Нижний Новгород — 108 330 голосов, Владивосток — 71 588 голосов, Тула — 51 803 голосов, Мурманск — 19 774 голосов, Новый Уренгой — 13 776 голосов, Красноярск — 12 910 голосов, Калининград — 12 737 голосов», – рассказали там.

Отданные голоса россиян теперь будут конвертированы в баллы, которые затем будут суммированы с баллами от экспертов и результатами инспекционных выездов. Победителя конкурса по итогам голосования и оценок экспертов назовут 23 декабря. В Росмолодежи отметили, что критериями, по которым были определены города-финалисты, стали содержательность программ мероприятий на 2023 г., креативность и реалистичность решений для молодежи, художественная выразительность, а также масштаб и информационная открытость.

Город, который в итоге получит статус молодежной столицы страны, сможет проводить у себя проекты Росмолодежи, в том числе федеральный грантовый конкурс, а также авторскую медиастратегию для своего продвижения в течение года. Данный конкурс в России проводится впервые.

Ранее в июле президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи — аналога пионерии. В конце июля стало известно, что президент возглавил наблюдательный совет этого движения. Ежегодно движению будут выделять 21,3 млрд руб. Вчера, 19 декабря, участники съезда российского движения детей и молодежи по итогам голосования за его название выбрали вариант «Движение первых».

Ранее по теме: Путин поручил представить идеи создания всероссийского молодежного экодвижения

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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