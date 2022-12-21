Собянин сообщил о большей нагрузке на поликлиники, чем в пандемию COVID-19
Нагрузка на поликлиники в Москве из-за ОРВИ и гриппа превысила нагрузку ковидного периода, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В начале года у нас в связи с "омикроном" пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40 000-45 000 человек в сутки. Нынешней осенью с учетом ковида, ОРВИ, тяжелого гриппа у нас количество посещений в сутки доходило до 60 000», — отметил мэр (цитата по ТАСС).
По словам Собянина, столице удалось перевалить пиковые пороги предыдущих пандемических периодов с точки зрения нагрузки на амбулаторную систему здравоохранения. «Мы получили рекордные объемы госпитализации детской части населения», — заключил он.
В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа в стране. В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции.
14 декабря о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, показатель растет «чуть ли не на 30-35% в неделю». Он уточнил, что сделал прививку от гриппа. Известно, что на данный момент свиной грипп был выявлен в 86 регионах России. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла почти на 16%.