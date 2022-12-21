Собянин сообщил о большей нагрузке на поликлиники, чем в пандемию COVID-19

14 декабря о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, показатель растет «чуть ли не на 30-35% в неделю». Он уточнил, что сделал прививку от гриппа. Известно, что на данный момент свиной грипп был выявлен в 86 регионах России. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла почти на 16%.