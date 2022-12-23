Совфед одобрил приостановку взыскания долгов с мобилизованных
Совет Федерации одобрил закон о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев, передает «Интерфакс».
Одобренный законопроект, принятый Госдумой 21 декабря, касается приостановления производства по делам в рамках гражданского, арбитражного, административного судопроизводства, а также исполнительного производства судебными приставами-исполнителями.
Одинаково будут защищены права сотрудников Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета, других федеральных госорганов, а также мобилизованных и добровольцев. При этом закон не сможет стать основанием для приостановления исполнительных производств по алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также по исполнению обязательств о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
После принятия закона заявление о приостановке списаний сможет подать военнослужащий или члены его семьи.
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
21 декабря Путин заявил, что на полигонах Минобороны России проходят подготовку порядка 150 000 военнослужащих, это достаточный резерв для ведения спецоперации. До этого, 8 декабря, глава государства заявил, что сейчас нет необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях.