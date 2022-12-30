Похороны композитора Эдуарда Артемьева пройдут 31 декабря в Москве
Похороны народного артиста России композитора Эдуарда Артемьева состоятся в субботу, 31 декабря, на Ваганьковском кладбище, сообщил оргсекретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин, передают «РИА Новости».
«Завтра (31 декабря. — Ред. "РИА Новости") захоронение на Ваганьковском кладбище», — сообщил собеседник агентства.
Ранее Калинин уже сообщил «РИА Новости», что отпевание и похороны Артемьева пройдут 31 декабря. По его словам, отпевание композитора состоится в храме «Большое Вознесение» на Большой Никитской улице в Москве.
Эдуард Артемьев скончался 29 декабря на 85-ом году жизни. Его госпитализировали в начале декабря. Умер Артемьев в реанимации. Уточнялось, что композитор ранее был переведен в реанимационное отделение из-за возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии проблем.
Артемьев наиболее прославился как композитор, который создавал музыку к художественным фильмам. В их числе – работы Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, а также Андрея Кончаловского.
Артемьев был членом Союза композиторов и Союза кинематографистов России, президентом основанной им же в 1990 г. «Российской ассоциации электроакустической музыки», а также членом исполнительного комитета Интернациональной конфедерации электроакустической музыки ICEM при ЮНЕСКО.
Артемьев является народным артистом России, Героем Труда, четырехкратным лауреатом Государственной премии РФ, а также Государственной премии РСФСР.