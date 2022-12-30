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Похороны композитора Эдуарда Артемьева пройдут 31 декабря в Москве

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Похороны народного артиста России композитора Эдуарда Артемьева состоятся в субботу, 31 декабря, на Ваганьковском кладбище, сообщил оргсекретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин, передают «РИА Новости».

«Завтра (31 декабря. — Ред. "РИА Новости") захоронение на Ваганьковском кладбище», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Калинин уже сообщил «РИА Новости», что отпевание и похороны Артемьева пройдут 31 декабря. По его словам, отпевание композитора состоится в храме «Большое Вознесение» на Большой Никитской улице в Москве.

Эдуард Артемьев скончался 29 декабря на 85-ом году жизни. Его госпитализировали в начале декабря. Умер Артемьев в реанимации. Уточнялось, что композитор ранее был переведен в реанимационное отделение из-за возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии проблем.

Артемьев наиболее прославился как композитор, который создавал музыку к художественным фильмам. В их числе – работы Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, а также Андрея Кончаловского.

Артемьев был членом Союза композиторов и Союза кинематографистов России, президентом основанной им же в 1990 г. «Российской ассоциации электроакустической музыки», а также членом исполнительного комитета Интернациональной конфедерации электроакустической музыки ICEM при ЮНЕСКО.

Артемьев является народным артистом России, Героем Труда, четырехкратным лауреатом Государственной премии РФ, а также Государственной премии РСФСР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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