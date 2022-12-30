Похороны композитора Эдуарда Артемьева пройдут 31 декабря в Москве

Эдуард Артемьев скончался 29 декабря на 85-ом году жизни. Его госпитализировали в начале декабря. Умер Артемьев в реанимации. Уточнялось, что композитор ранее был переведен в реанимационное отделение из-за возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии проблем.