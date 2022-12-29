Умер композитор Эдуард Артемьев
Народный артист России и композитор Эдуард Артемьев, госпитализированный в начале декабря, умер в реанимации, передает ТАСС со ссылкой на его сына Артемия. Композитору было 85 лет.
Ранее Артемий сообщил, что отец, которого госпитализировали в декабря, переведен в реанимационное отделение из-за возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии проблем.
Артемьев создал музыку к более чем 150 художественным фильмам. В их числе – «Солярис» и «Сталкер» Андрея Тарковского, «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова, а также «Ближний круг» Андрея Кончаловского.
Артемьев был членом Союза композиторов и Союза кинематографистов России, президентом основанной им же в 1990 г. «Российской ассоциации электроакустической музыки», а также членом исполнительного комитета Интернациональной конфедерации электроакустической музыки ICEM при ЮНЕСКО. Читал лекции для студентов-композиторов Московской консерватории и проводит мастер-классы. В 1964-1985 гг. работал старшим преподавателем по классу инструментовки в Институте культуры.
Артемьев является народным артистом России, Героем Труда, четырехкратный лауреатом Государственной премии РФ, а также Государственной премии РСФСР.