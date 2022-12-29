Умер композитор Эдуард Артемьев

Артемьев был членом Союза композиторов и Союза кинематографистов России, президентом основанной им же в 1990 г. «Российской ассоциации электроакустической музыки», а также членом исполнительного комитета Интернациональной конфедерации электроакустической музыки ICEM при ЮНЕСКО. Читал лекции для студентов-композиторов Московской консерватории и проводит мастер-классы. В 1964-1985 гг. работал старшим преподавателем по классу инструментовки в Институте культуры.