В ЦАО Москвы на 200 кв. м локализовали пожар в ресторане «Тарас Бульба»

Как уточнили в управлении МЧС по городу, сообщение о пожаре по адресу 1-й Волконский переулок, д. 15, поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 9:31 мск. Горение было зафиксировано на первом этаже трехэтажного здания, и, как отмечали в ведомстве, угрозы распространения огня на соседние здания не было. «Со слов представителей объекта: людей внутри нет. На место пожара следует лаборатория для взятия проб воздуха», – говорилось в сообщении ГУ МЧС по Москве в Telegram-канале. Также там добавили, что сведений о пострадавших не поступало.