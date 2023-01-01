В ЦАО Москвы на 200 кв. м локализовали пожар в ресторане «Тарас Бульба»
Сотрудники ГУ МЧС России по Москве локализовали на площади 200 кв. м пожар в административном здании в ЦАО, сообщили в Telegram- канале службы. Возгорание произошло в ресторане украинской кухни «Тарас Бульба».
Как уточнили в управлении МЧС по городу, сообщение о пожаре по адресу 1-й Волконский переулок, д. 15, поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 9:31 мск. Горение было зафиксировано на первом этаже трехэтажного здания, и, как отмечали в ведомстве, угрозы распространения огня на соседние здания не было. «Со слов представителей объекта: людей внутри нет. На место пожара следует лаборатория для взятия проб воздуха», – говорилось в сообщении ГУ МЧС по Москве в Telegram-канале. Также там добавили, что сведений о пострадавших не поступало.
В ночь с 4 на 5 ноября в костромском ночном клубе «Полигон» произошел пожар, его площадь составила 3500 кв. м, 13 человек погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести.
СК расследует также еще три уголовных дела – по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).
По данным Следственного комитета, пожар возник из-за действий 23-летнего молодого человека, который использовал пиротехническое устройство внутри заведения, в результате чего, по предварительным данным, возникло возгорание. Предполагаемый виновник пожара и директор юрлица «Империя», управляющего клубом, были арестованы. 10 ноября также был арестован бывший депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, владеющий зданием ночного клуба.
15 декабря глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство обратится в правительство для проведения внеплановых проверок крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности. Помимо этого, проверять будут и уровень подготовки сотрудников к внештатной ситуации. Такое решение было принято после нескольких крупных пожаров, которые произошли с начала декабря. В частности, 9 декабря крупный пожар случился в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки». Здание магазина выгорело почти полностью, не затронув при этом пристройки, которые стояли поблизости. В результате произошедшего один человек погиб, им оказался охранник ТЦ.