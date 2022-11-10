Владельца сгоревшего клуба «Полигон» Мирзоева арестовали
Депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева, владеющего зданием ночного клуба «Полигон» в Костроме, где из-за пожара ранее погибли 13 человек, арестовали, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Екатерина Буравцова.
«10 ноября 2022 г. удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ [Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц] — Мирзоева Ихтияра Илдыр оглы до 05 января 2023 г.», – сообщили в суде.
О задержании Мирзоева по этому уголовному делу ранее сообщил ТАСС. По информации правоохранительных органов, в конце 2018 г. Мирзоев сменил арендатора здания (ООО «Полигон») перед запланированной проверкой пожарной инспекции, из-за чего проверку провести не удалось. В 2010 г. он подавал декларацию пожарной безопасности в отношении ООО «Полигон», в которой Мирзоев был указан гендиректором компании.
7 ноября «Единая Россия» приостановила членство Мирзоева в партии. Там отметили, что решение принято на основании рекомендации комиссии «Единой России» по этике, а также личного заявления самого Мирзоева.
Пожар в костромском ночном клубе «Полигон» произошел в ночь с 4 на 5 ноября, его площадь составила 3500 кв. м, 13 человек погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести. 7 ноября в Костромской области было объявлено днем траура.
СК расследует также еще три уголовных дела – по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).
По данным Следственного комитета, пожар возник из-за действий 23-летнего молодого человека, который использовал пиротехническое устройство внутри заведения, в результате чего, по предварительным данным, возникло возгорание. Предполагаемый виновник пожара и директор юрлица «Империя», управляющего клубом, были арестованы.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса