МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко

В 2018 г. национальная полиция Украины сообщила о его убийстве в Киеве. Бабченко якобы был застрелен на лестничной клетке своего дома. Однако уже на следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ. Убийство инсценировали для предотвращения покушения на журналиста, поясняли в украинском ведомстве. Бабченко утверждал, что к подготовке покушения на него причастны российские спецслужбы.