Газета
Общество

МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко

Ведомости

Журналист Аркадий Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов) объявлен в розыск, следует из данных базы МВД РФ.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке. МВД не уточняет, о какой именно статье идет речь.

Бабченко — бывший военный корреспондент «Московского комсомольца» и «Новой газеты». В 2017 г. переехал на Украину. Он работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу.

В 2018 г. национальная полиция Украины сообщила о его убийстве в Киеве. Бабченко якобы был застрелен на лестничной клетке своего дома. Однако уже на следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ. Убийство инсценировали для предотвращения покушения на журналиста, поясняли в украинском ведомстве. Бабченко утверждал, что к подготовке покушения на него причастны российские спецслужбы.

В 2019 г. журналист покинул Украину из-за политических убеждений, пояснил он в Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). Росфинмониторинг внес Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов 9 июля 2020 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных