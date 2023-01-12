МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко
Журналист Аркадий Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов) объявлен в розыск, следует из данных базы МВД РФ.
«Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке. МВД не уточняет, о какой именно статье идет речь.
Бабченко — бывший военный корреспондент «Московского комсомольца» и «Новой газеты». В 2017 г. переехал на Украину. Он работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу.
В 2018 г. национальная полиция Украины сообщила о его убийстве в Киеве. Бабченко якобы был застрелен на лестничной клетке своего дома. Однако уже на следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ. Убийство инсценировали для предотвращения покушения на журналиста, поясняли в украинском ведомстве. Бабченко утверждал, что к подготовке покушения на него причастны российские спецслужбы.
В 2019 г. журналист покинул Украину из-за политических убеждений, пояснил он в Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). Росфинмониторинг внес Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов 9 июля 2020 г.