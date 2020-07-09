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Россия включила журналиста Бабченко в список террористов и экстремистов

Ведомости

Росфинмониторинг внес журналиста Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов, следует из реестра организации. Запись о Бабченко появилась в реестре 9 июля. О причинах такого решения не сообщается.

Бабченко ‒ бывший военный корреспондент «Московского комсомольца» и «Новой газеты». В 2017 г. переехал на Украину, а в 2018 г. национальная полиция Украины сообщила о его убийстве в Киеве. Позже стало известно, что убийство инсценировали для предотвращения покушения на журналиста.

Бабченко обвинил в подготовке покушения российские спецслужбы. Сейчас журналист проживает в Киеве.

Ранее по теме: Что не так с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных