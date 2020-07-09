Россия включила журналиста Бабченко в список террористов и экстремистов

Бабченко ‒ бывший военный корреспондент «Московского комсомольца» и «Новой газеты». В 2017 г. переехал на Украину, а в 2018 г. национальная полиция Украины сообщила о его убийстве в Киеве. Позже стало известно, что убийство инсценировали для предотвращения покушения на журналиста.