Россия включила журналиста Бабченко в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес журналиста Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов, следует из реестра организации. Запись о Бабченко появилась в реестре 9 июля. О причинах такого решения не сообщается.
Бабченко ‒ бывший военный корреспондент «Московского комсомольца» и «Новой газеты». В 2017 г. переехал на Украину, а в 2018 г. национальная полиция Украины сообщила о его убийстве в Киеве. Позже стало известно, что убийство инсценировали для предотвращения покушения на журналиста.
Бабченко обвинил в подготовке покушения российские спецслужбы. Сейчас журналист проживает в Киеве.