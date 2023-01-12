Минтранс предупредил о закрытии Крымского моста для автотранспорта 14 января
Автодорожная часть Крымского моста будет полностью закрыта в субботу, 14 января, сообщила пресс-служба Минтранса в Telegram-канале. Ограничение будет действовать в течение 12 часов.
«14 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», — говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили водителей планировать свои поездки заранее, а также следить за поступающей информацией.
В предыдущий раз автодорожная часть Крымского была полностью закрыта 10 января.
6 января Росавтодор сообщил, что в текущем месяце специалисты выполнят замену первых двух пролетов на левой автомобильной части пострадавшего из-за теракта Крымского моста, для чего дважды введут временные ограничения движения. Еще два пролета будут заменены в феврале, после чего они установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку. Вся автодорожная часть моста будет полностью восстановлена в марте, добавили в Росавтодоре.
8 октября 2022 г. на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.