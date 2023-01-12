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Общество

В силовых службах опровергли побег вооруженного мужчины из воинской части в Москве

Ведомости

Распространенная в Telegram-каналах информация о том, что из одной из воинских частей Москвы сбежал вооруженный солдат, оказалась недействительной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собеседника в силовых структурах. 

«Данная информация не соответствует действительности. В Москве из воинских частей никто не сбегал, в том числе с оружием и боеприпасами», — сказал он. 

Ранее сегодня в Telegram-каналах появилась информация о том, что из воинской части в Москве сбежал солдат, вооруженный гранатами и автоматом. Позже выяснилось, что это был телефонный террорист, который позвонил в полицию и пообещал устроить стрельбу. Сейчас его ищут. 

6 декабря 2022 г. мужчина в камуфляже напал на полицейских в Новошахтинске Ростовской области, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение. После этого администрация Новошахтинска рекомендовала жителям города не появляться на улице и не участвовать в самостоятельном задержании преступника. На следующий день преступник был задержан, а 9 декабря арестован. Им оказался 38-летний житель другого региона, он объяснил стрельбу в полицейских тем, что принял их за украинских военных. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных