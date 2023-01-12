В силовых службах опровергли побег вооруженного мужчины из воинской части в Москве
Распространенная в Telegram-каналах информация о том, что из одной из воинских частей Москвы сбежал вооруженный солдат, оказалась недействительной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собеседника в силовых структурах.
«Данная информация не соответствует действительности. В Москве из воинских частей никто не сбегал, в том числе с оружием и боеприпасами», — сказал он.
Ранее сегодня в Telegram-каналах появилась информация о том, что из воинской части в Москве сбежал солдат, вооруженный гранатами и автоматом. Позже выяснилось, что это был телефонный террорист, который позвонил в полицию и пообещал устроить стрельбу. Сейчас его ищут.
6 декабря 2022 г. мужчина в камуфляже напал на полицейских в Новошахтинске Ростовской области, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение. После этого администрация Новошахтинска рекомендовала жителям города не появляться на улице и не участвовать в самостоятельном задержании преступника. На следующий день преступник был задержан, а 9 декабря арестован. Им оказался 38-летний житель другого региона, он объяснил стрельбу в полицейских тем, что принял их за украинских военных.