В Чечне опровергли отказ лишить Меладзе звания народного артиста республики

Отвечая на критику, Меладзе написал в Telegram-канале, что «не может и не хочет никого ненавидеть», а также добавил, что не пытается кому-либо угодить. «Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — заявил он.