В Чечне опровергли отказ лишить Меладзе звания народного артиста республики
Минкультуры Чечни не распространяло заявление, в котором говорилось об отсутствии планов лишить российского певца Валерия Меладзе звания народного артиста республики. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Дудаев указал на сообщения в СМИ, согласно которым Минкультуры Чечни якобы отказалось лишать Меладзе наград и заявило, что певец имеет право критиковать проведение СВО.
«Официально заявляю, что ничего подобного Минкульт ЧР в лице [главы ведомства] Айшат Рамзановны Кадыровой, а также руководители других ведомств региона, не говорили», — написал он в своем Telegram-канале.
Подобные публикации министр назвал дезинформацией и напомнил, что источником данного сообщения является издание «Подъем». По словам Дудаев, журналисты занялись «шулерством» и представили мнение «рядового специалиста» за официальную позицию республики. Он также выразил уверенность, что авторов привлекут к ответственности за распространение ложной информации.
11 января издание «Подъем» опубликовало якобы заявление Минкультуры Чечни, в котором говорилось, что вопрос о лишении Меладзе звания народного артиста республики «пока не стоит». В опубликованном комментарии также отмечалось, что певец имеет право выступать против боевых действий на Украине.
В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, находясь на концерте в Дубае, предположительно говорит «героям слава», отвечая на украинскую националистическую кричалку одного из поклонников. После этого в Госдуме и Совфеде призвали принять меры в отношении певца.
Так, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что нужно лишить Меладзе всех званий за высказывание об Украине. Позже член Совета Федерации Елена Афанасьева предложила лишить артиста не званий, а российского гражданства.
9 января первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил, что обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям Меладзе.
Отвечая на критику, Меладзе написал в Telegram-канале, что «не может и не хочет никого ненавидеть», а также добавил, что не пытается кому-либо угодить. «Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — заявил он.