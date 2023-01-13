Ходорковского оштрафовали на 30 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента
Мещанский суд Москвы оштрафовал признанного иноагентом экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского за отсутствие соответствующей маркировки на 30 000 руб.
«Переквалификация на ч. 3 ст. 19.34 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Ходорковский был включен в реестр иноагентов в конце мая 2022 г. Согласно данным Минюста, Ходорковского спонсирует источник на Украине.
Ходорковский был осужден в 2005 г. Суд признал его виновным в мошенничестве, растрате и уходе от налогов и приговорил к девяти годам колонии. Позже Мосгорсуд снизил наказание до восьми лет лишения свободы. В 2010 г. Ходорковского признали виновным в хищении нефти и легализации денег и приговорили к 14 годам лишения свободы. В 2013 г. президент РФ Владимир Путин помиловал его, после чего Ходорковский уехал из России.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.
1 декабря в силу вступил закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно документу, иноагентами могут быть признаны российские и иностранные компании, общественные объединения и физические лица, которые получают поддержку из-за рубежа, подвержены иностранному влиянию и занимаются политической деятельностью.
Для обеспечения вступления этого закона в силу Госдума в конце ноября в третьем чтении приняла поправки об ограничениях для иноагентов. Одобренные поправки подразумевают запрет на распространение произведенной иноагентом информационной продукции. Иноагенты не смогут заниматься преподавательской и просветительской деятельностью в отношении несовершеннолетних, а также выступать организаторами публичных мероприятий. Они также не смогут работать на государственной и муниципальной службе и в органах внутренних дел.