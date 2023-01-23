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В Железногорске опровергли информацию о вооруженном мужчине на улице

Ведомости

Информация о вооруженном мужчине на улицах Железногорска в Красноярском крае не соответствует действительности: «вооруженным» прохожим оказалась 19-летняя девушка, а оружие было игрушечным. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

«Сегодня вечером в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск обратился житель города, который сообщил, что на фото и видео, распространенных в соцсетях и мессенджерах, он узнал свою 19-летнюю дочь. Оперативники уголовного розыска выехали по адресу проживания заявителя, где обнаружили игрушечное ружье с пластиковыми пулями. Девушка пояснила, что заказала его в интернет-магазине, получила в пункте выдачи и несла домой. Именно этот момент попал на видео», – сказано в сообщении. 

Уточняется, что сейчас девушка находится в отделении полиции, где ее опрашивают. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее сегодня в мэрии Железногорска сообщили, что в диспетчерскую службу поступил звонок о том, что «по улице идет человек с предметом, похожим на ружье». В связи с этим были усилены меры безопасности. В частности, школы и детские сады закрыли свою территорию, а жителей города призвали по возможности оставаться дома. 

На прошлой неделе, 18 января, в Липецкой области вооруженный мужчина покинул воинскую часть, позже он был обнаружен и ликвидирован при задержании. Согласно ориентировке МВД, у него при себе могли быть автомат с пятью магазинами и гранаты.

6 декабря 2022 г. мужчина в камуфляже напал на полицейских в Новошахтинске Ростовской области, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение. После этого администрация Новошахтинска рекомендовала жителям города не появляться на улице и не участвовать в самостоятельном задержании преступника. На следующий день преступник был задержан, а 9 декабря арестован. Им оказался 38-летний житель другого региона, он объяснил стрельбу в полицейских тем, что принял их за украинских военных.

Ранее по теме: В силовых службах опровергли побег вооруженного мужчины из воинской части в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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