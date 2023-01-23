В Железногорске опровергли информацию о вооруженном мужчине на улице
Информация о вооруженном мужчине на улицах Железногорска в Красноярском крае не соответствует действительности: «вооруженным» прохожим оказалась 19-летняя девушка, а оружие было игрушечным. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Сегодня вечером в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск обратился житель города, который сообщил, что на фото и видео, распространенных в соцсетях и мессенджерах, он узнал свою 19-летнюю дочь. Оперативники уголовного розыска выехали по адресу проживания заявителя, где обнаружили игрушечное ружье с пластиковыми пулями. Девушка пояснила, что заказала его в интернет-магазине, получила в пункте выдачи и несла домой. Именно этот момент попал на видео», – сказано в сообщении.
Уточняется, что сейчас девушка находится в отделении полиции, где ее опрашивают. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сегодня в мэрии Железногорска сообщили, что в диспетчерскую службу поступил звонок о том, что «по улице идет человек с предметом, похожим на ружье». В связи с этим были усилены меры безопасности. В частности, школы и детские сады закрыли свою территорию, а жителей города призвали по возможности оставаться дома.
На прошлой неделе, 18 января, в Липецкой области вооруженный мужчина покинул воинскую часть, позже он был обнаружен и ликвидирован при задержании. Согласно ориентировке МВД, у него при себе могли быть автомат с пятью магазинами и гранаты.
6 декабря 2022 г. мужчина в камуфляже напал на полицейских в Новошахтинске Ростовской области, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение. После этого администрация Новошахтинска рекомендовала жителям города не появляться на улице и не участвовать в самостоятельном задержании преступника. На следующий день преступник был задержан, а 9 декабря арестован. Им оказался 38-летний житель другого региона, он объяснил стрельбу в полицейских тем, что принял их за украинских военных.